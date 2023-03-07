Астрологи назвали два знака Зодиака, которых ждет небывалый успех на работе. Они могут закончить старые дела и взяться за более перспективные и денежные.
Телец
Тельцам могут предложить новую работу, которая принесет им не только удовольствие, но и хорошие деньги. Вы можете уже в ближайшее время озолотиться и совершить покупку своей мечты. Однако часть денег вам все же рекомендуется отложить на потом. Кроме того, вы встретите единомышленников, с которыми вместе сможете создать свой проект, чтобы в будущем не работать на кого-то.
Дева
У вас будет прилив жизненных сил, энергии и мотивации. Благодаря этому вы можете совершить значительный сдвиг в своей карьере. Откровенно поговорите с начальством о своих желаниях. Попросите повышение зарплаты или новую должность. Если вы будете серьезными и целеустремленными, у вас все получится. Не давайте слабину, иначе еще много лет просидите на одном месте.
Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь вскоре круто изменится.