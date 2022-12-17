Им будет везти буквально на каждом шагу.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых зима 2022-2023 будет невероятно благоприятным периодом для реализации всех их желаний. Кому-то невероятно повезет уже в конце декабря, а кому-то придется подождать до середины зимы.

Лев

По мнению астроэкспертов, Львы заслужили на признание. Поэтому уже совсем скоро они могут закрыть все свои потребности. Начальство высоко оценит их достижения за прошедший год и вознаградит их не только финансово, но и признает их заслуги перед общественностью. Также Львов ждет невероятная история любви, которая закончится для них счастливым браком и рождением детей.

Дева

Уже в начале 2023 года Девы смогут хорошенько отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Этот период будет благоприятным для того, чтобы вы осознали, в каком направлении хотите дальше двигаться. Астрологи советуют вам полагаться не только на финансовую сторону вопроса, но и на свои ощущение. Удачной будет и смена работы. Там вас ждут новые вызовы, признание и успех.

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Козерог

Козероги непобедимы в своем деле. За что бы они не взялись, все им удается на "ура". Так будет и в следующем году. В конце декабря вы сможете закрыть все "хвосты" и уже в новом году воплощать новые мечты. Вы сможете достигнуть тех целей, которые ставили перед собой. Также зима будет удачной в любовном плане. Откройте свое сердце, доверьтесь любимому человеку и вы окажетесь в настоящей сказке, о которой не написал еще ни один поэт.

Напомним, представительниц каких знаков Зодиака настигнет "черная" полоса очень скоро.

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