Известный таролог Яна Тимощук рассказала, что агрессия со стороны страны-террориста будет продолжаться, пока там не сменится власть.

Таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала о риске вероятности повторного полномасштабного нападения со стороны России в ближайшие десятилетия. Эксперт-эзотерик утверждает, что это возможно до тех пор, пока не сменится руководство страны-агрессора.

"С точки зрения астрологии да, это возможно. Для всех нас не секрет, что у нас война с Россией длится более 400 лет. Это конфликт, который, к сожалению, человечество еще не научилось решать. Возможно убрать этот конфликт только распадом России, иначе мы к этому будем возвращаться. Карты говорят, что у нас будут четкие позиции - Солнце и десятка Пентаклей. Власть в Украине будет кардинально меняться. Уже пришли молодые люди и реформаторы, которые меняют все правление страны, но у нас будет оставаться проблема со "старожилами". Нам придется пойти в это сопротивление, и это максимально все изменит. Когда в России изменится управление, и когда у них придут ко власти такие же люди, как и у нас, у нас будет возможность завершить с ними конфликты", - прокомментировала Яна Тимощук.

Как подчеркнула таролог, ближайшие три месяца для Украины будут очень сложными в плане ведения боевых действий, поскольку Россия ничего и никого не жалеет.

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Напомним, новая неделя станет началом "черной полосы" для этих знаков Зодиака.

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