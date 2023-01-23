Уже скоро начнется очень непростой период.

Таролог Яна Тимощук назвала самые опасные для Украины месяцы. Она рассказала, что нас ждут дьявольские испытания. Однако после непростого периода наступит спокойствие.

По словам Тимощук, она анализирует исторические факты, совмещая их с астрологией. Так ей удается создавать более точные прогнозы. Таролог считает, что испытания для Украины продлятся еще недолго, но ближайшие три месяца будут максимально сложными.

"Самые опасные месяцы, с точки зрения астрологии, это февраль, март, апрель. Вот это самые-самые опасные месяцы. Дальше уже идут аспекты более благоприятные. Если говорить об аркане, есть у нас такой аркан "дьявола", который влияет сейчас на наши земли, это 15-ый аркан. Мы считаем 15 месяцев с начала военных действий, и понимаем, что как раз в эти месяцы все закончится. Все негативные влияния закончатся ближе к лету", - прогнозирует Тимощук.

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Напомним, ранее астролог описала жуткие события 2023 года и рассказала, какие катастрофы ждут Украину.

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