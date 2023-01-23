Астрологи предупредили о невезениях и проблемах.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на последнюю неделю января. Эксперты говорят, что Стрельцам и Рыбам стоит быть очень аккуратными, не принимать важных решений и не рисковать.

Стрелец

У Стрельцов с понедельника начнутся бытовые проблемы. Это может быть поломка какой-то техники, высокие платежки за коммунальные услуги, затопят соседи и тому подобное. Стрельцов это будет очень огорчать, поскольку они очень часто находятся дома, и комфорт для них крайне важен.

Звёзды советуют представителям данного знака Зодиака не драматизировать, а трезво и объективно смотреть на ситуацию. Именно такой подход позволит решить проблемы малой кровью.

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Рыбы

У Рыб на этой неделе будут трудности со здоровьем. Астрологи говорят, что речь не идет об обычной простуде. Здесь могут быть обострения каких-то хронических недугов.

Стоит отметить, что проблемы будут связаны с нервами и потрясениями. Положение звезд говорит о том, что все важные дела, связанные с семьей, работой и здоровьем лучше перенести минимум на две недели.

Напомним, астрологи рассказали, что три знака Зодиака добьются фантастического успеха до конца недели.

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