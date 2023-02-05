Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на вторую неделю февраля. В период с 6 по 12 числа повезет не всем, однако есть и несколько счастливчиков. Кто они - читайте в материале.
Овен
На следующей неделе вам не стоит браться за новые дела. Эксперты советуют "закрыть хвосты" и только потом приступать к новому. В противном случае и там, и там вас ждут неудачи.
Телец
Вам стоит прекратить осуществлять чужие мечты и наконец заняться своей жизнью. Вам выпала карта "Влюбленные". Это значит, что совсем скоро ваше сердце будет занято.
Близнецы
Карты рекомендуют вам не торопить события. Пусть все идет своим чередом. В спешке вы можете не заметить что-то очень важное, из-за чего потом будете расстраиваться.
Рак
Уже в начале недели вас ждут какие-то хорошие перемены. Однако, чтобы сполна ощутить прилив энергии и счастье, вам стоит избавиться от негативного мышления, которое только разрушает ваше психологическое состояние.
Лев
У вас могут появиться вопросы, ответы на которые сложно будет найти. Прислушивайтесь к своей интуиции, наблюдайте за всем происходящим, делайте выводы. Только так вы сможете расставить все точки над "і".
Дева
Астрологи советуют вам обрести гармонию с собой, а в этом вам поможет уединение на природе. Посвятите время себе, творчеству, расслаблению. Ограничьте общение с токсичными людьми.
Весы
Вам выпала карта "Смерть", обозначающая то, что вам предстоит закрыть старые двери и открыть новые. Она совсем не говорит о том, что вы можете потерять близкого человека. Это скорее о том, что вам стоит отпустить прошлое.
Скорпион
Могут возникнуть ситуации, которые застанут вас врасплох. Вам может потребоваться помощь близких людей, ведь в одиночку принимать решения будет очень сложно. Однако не пытайтесь переложить ответственность на кого-то другого.
Стрелец
В начале недели вас ждут приятные события. Вы можете находиться в состоянии эйфории. Но не теряйте бдительности и не забывайте о законе подлости.
Козерог
Для вас следующая неделя будет благоприятной в профессиональной сфере. Вас может посетить гениальная идея, которая позволит вам значительно продвинуться вперед.
Водолей
Даже если в вашей жизни и возникнут трудности, вы сможете преодолеть их с высоко поднятой головой. В конце недели возможны пакости со стороны врагов, но не придавайте этому глобального значения.
Рыбы
Астрологи советуют вам заняться своим здоровьем. Не откладывайте визит к врачу, если вас что-то тревожит. Иначе ситуация может усугубиться.