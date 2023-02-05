В целом вторая неделя февраля будет удачной для некоторых знаков.

Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на вторую неделю февраля. В период с 6 по 12 числа повезет не всем, однако есть и несколько счастливчиков. Кто они - читайте в материале.

Овен

На следующей неделе вам не стоит браться за новые дела. Эксперты советуют "закрыть хвосты" и только потом приступать к новому. В противном случае и там, и там вас ждут неудачи.

Телец

Вам стоит прекратить осуществлять чужие мечты и наконец заняться своей жизнью. Вам выпала карта "Влюбленные". Это значит, что совсем скоро ваше сердце будет занято.

Видео дня

Близнецы

Карты рекомендуют вам не торопить события. Пусть все идет своим чередом. В спешке вы можете не заметить что-то очень важное, из-за чего потом будете расстраиваться.

Рак

Уже в начале недели вас ждут какие-то хорошие перемены. Однако, чтобы сполна ощутить прилив энергии и счастье, вам стоит избавиться от негативного мышления, которое только разрушает ваше психологическое состояние.

Лев

У вас могут появиться вопросы, ответы на которые сложно будет найти. Прислушивайтесь к своей интуиции, наблюдайте за всем происходящим, делайте выводы. Только так вы сможете расставить все точки над "і".

Дева

Астрологи советуют вам обрести гармонию с собой, а в этом вам поможет уединение на природе. Посвятите время себе, творчеству, расслаблению. Ограничьте общение с токсичными людьми.

Весы

Вам выпала карта "Смерть", обозначающая то, что вам предстоит закрыть старые двери и открыть новые. Она совсем не говорит о том, что вы можете потерять близкого человека. Это скорее о том, что вам стоит отпустить прошлое.

Скорпион

Могут возникнуть ситуации, которые застанут вас врасплох. Вам может потребоваться помощь близких людей, ведь в одиночку принимать решения будет очень сложно. Однако не пытайтесь переложить ответственность на кого-то другого.

Стрелец

В начале недели вас ждут приятные события. Вы можете находиться в состоянии эйфории. Но не теряйте бдительности и не забывайте о законе подлости.

Козерог

Для вас следующая неделя будет благоприятной в профессиональной сфере. Вас может посетить гениальная идея, которая позволит вам значительно продвинуться вперед.

Водолей

Даже если в вашей жизни и возникнут трудности, вы сможете преодолеть их с высоко поднятой головой. В конце недели возможны пакости со стороны врагов, но не придавайте этому глобального значения.

Рыбы

Астрологи советуют вам заняться своим здоровьем. Не откладывайте визит к врачу, если вас что-то тревожит. Иначе ситуация может усугубиться.

Вас также могут заинтересовать новости: