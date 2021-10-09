Три знака Зодиака не могут смириться со старостью.

Астрологи говорят, что не всем знакам Зодиака легко принять тот факт, что с годами они не молодеют, а стареют. Их непростой характер может стать причиной множество конфликтов.

Овен

Овны очень любят рассказывать людям, что и как надо делать. Вот только они забывают, что каждый год что-то меняется, вырастает новое поколение, которому их советы не очень то и нужны. Не желающие это понимать Овны в старости обычно давят на молодежь своим авторитетом, не давая даже возможности им высказать свое мнение.

Дева

Если в молодости Девы любят всех критиковать, то в старости и подавно. Будьте готовы к тому, что они не дадут вам спуска. Каждое ваше действие они будут рассматривать под микроскопом. А также при каждом удобном случае будут говорить вам, что вы не права. Конечно, ведь Девы знают все лучше всех. Стоит отметить и тот факт, что с возрастом они становятся более прижимистыми. Порой их экономия не знает предела.

Весы

Читайте такжеПолная несовместимость: пары знаков Зодиака, которым не суждено быть вместеСтарость не в радость больше женщинам. Они не могут смириться с появлением морщин, старением тела и прочего. Это те люди, которые будут сидеть на лавке у подъезда и обсуждать молодых красавиц. Весы тяжело переживают то, что их молодость и красота уже не вернется, а поэтому будут всячески пытаться спустить молодежь с небес на землю.

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Автор: Диана Могилевич