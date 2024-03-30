Постарайтесь догадаться, что скрывают Девы и Тельцы.

Астролог из США Лорен Эш высказала мнение о самой скандальных тайнах представителей каждого знака Зодиака.

Овны во многом додумывают

Гордый Овен не отличается своей скромностью и не боится рисковать. Представителей данного знака может волновать то, что их осудят за дорогостоящую ошибку. При этом Овны никогда не выражают своих сомнений напрямую, но с большой вероятностью почти всегда додумывают.

Тельцы боятся, что недостаточно веселые

Телец известен своим прямолинейным и практичным подходом к жизни. Никто не может говорить Тельцу, что делать или что думать о себе, и почти невозможно заставить его изменить свое мнение. Большинство людей считают, что это упрямство, но Тельцу нравится думать об этом как о сосредоточенности. Однако они часто задаются вопросом, не стоит ли попробовать чаще расслабляться.

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Близнецы чересчур любят людей

Все называют Близнецов светскими людьми Зодиака, и, хотя популярность имеет свои преимущества, она может время от времени заставлять этот знак теряться в личностях других. Будь то общение с "правильными" людьми или просто желание приспособиться, Близнецы могут быть немного поверхностными в своей социальной жизни.

Раки эмоционально манипулируют

Раком управляет сострадательная и чуткая Луна, и они обычно используют это во благо, заботясь о своих близких и предлагая плечо, в которое можно поплакать. Но есть скрытая сторона Рака, которая может манипулировать людьми, даже не подозревая об этом. Когда эмоции накаляются, этот знак, как известно, использует чувство вины, чтобы добиться разрешения страшного конфликта.

Львы выставляются напоказ

Львы - тусовщики Зодиака. Они любят быть в центре внимания. И по большей части Львы будут вести себя так, будто это совпадение, что они добились успеха в этом. На самом же деле они об этом сами и позаботились. Львы усердно работают над своим образом и не собираются позволять другим людям и своей неуверенности мешать выставлять себя напоказ.

Девы неорганизованные

Девы считаются перфекционистами Зодиака, и в некотором смысле это правда. Они внимательны к деталям и замечают мелочи, которые упускают из виду другие люди. Но это не обязательно означает, что они организованные люди. Девы чаще, чем любой другой знак, позволяют своему графику и распорядку дня отойти на второй план.

Весы любят быть нерешительными

Самый большой стереотип о Весах заключается в том, что они крайне нерешительны. Они изо всех сил стараются притвориться, что это неправда, но на самом деле им зачастую нравится, что решения принимают другие люди. Они стараются не перегружать себя жизнью.

Скорпионы - настоящие плаксы

Забудьте, что говорят о Раке и Рыбах, Скорпион - по-настоящему чувствительный и плаксивый ребенок Зодиака. Просто они лучше это скрывают. Скорпионы - тайные романтики, которые ищут единственную в жизни любовь с кем-то, с кем они смогут поделиться всем. Они любят сильно, и когда что-то не получается, они переносят это тяжелее, чем кто-либо другой.

Стрельцы - зануды

Авантюрист. Плейбой. Чемпион. Существует множество стереотипов, которые люди навязывают Стрельцу. Но есть и другая сторона их личности, которую они склонны скрывать. Будучи знаком, которым управляет Юпитер, планета знаний и расширения, Стрелец - сдержанный компьютерщик (в хорошем смысле!). Будь то одержимость чтением, любовь к документальным фильмам или склонность раз в две недели приобретать новое хобби, привычки Стрельца больше похожи на привычки ботаников, чем может показаться со стороны.

Козероги обладают черным чувством юмора

Хорошо известно, что Козероги любят суетиться и зарабатывать при этом много денег. Это часто заставляет людей думать, что этот знак скучен, но это далеко не так. У них скрытое темное чувство юмора и склонность доводить шутки до предела в кругу близких друзей. Как только они открываются кому-то, они говорят то, о чем все остальные думают, но не осмеливаются сказать вслух.

Водолеи скрывают комплекс индивидуальности

Водолей - самый уникальный и эксцентричный знак Зодиака. И их мятежный дух - одна из их величайших сильных сторон. Однако иногда необходимость делать что-то не так, как все остальные, может заставить Водолеев игнорировать хобби, которые им нравятся больше всего, или упускать определенные общие радости в жизни. Им будет полезно помнить, что человек волен делать то, что хочет, независимо от того, кто за ним наблюдает. Хотите надеть простую белую футболку или приготовить рецепт, который популярен в TikTok? Это нормально!

Рыбы - сердцееды

У милых и чувствительных Рыб может быть самый шокирующий секрет. Конечно, в отношениях они лояльны и преданы, но им также нравится ощущение, что за ними гонятся, а это значит, что они склонны играть в игры больше, чем другие знаки. Не говоря уже о том, что они точно знают, как глубоко "проникнуть" в отношениях с другими людьми, поэтому, когда они разбивают сердце, это причиняет боль больше, чем обычно.

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