Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие события будут происходить в марте, продолжит ли Россия обстреливать Украину, а также о том, готова ли страна-агрессор прекратить войну.

Яна, какие события нас ждут в марте и сколько еще будет длиться война?

В принципе финансовая система остается стабильной. Мы будем получать выплаты, то есть с этим всё хорошо. Также в марте в приоритете будет сохранение жизни людей.

По карте "Умеренность" достаточно длительный подбор меры по ситуации. Украина готовится к наступлению. Есть энергия ускорения победы, желания создать определённую финансовую подушку и независимость. В том числе есть энергия создания.

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Также в марте включится высший суд. Мы будем иметь какую-то реорганизацию в форме высший судебной власти, ветки, законодательной системы. В течении трех месяцев Украина ожидает наступление Российской Федерации. С мая мы начнем к этому готовиться.

Стоит отметить и то, что очень многие люди будут возвращаться в Украину по разным причинам. Есть такая информация, что за границей может быть хуже, чем дома. Может быть и такое, что за границей при оформлении каких-то документов могут спрашивать о наличии военного билета.

Еще девять месяцев война может идти в такой активной фазе.

Когда мы получим очередную помощь от партнеров?

В марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре и ноябре включительно постоянно будет идти речь о помощи Украине, постоянно будут подбирать какие-то способы и методы для помощи. Но может быть такое, что нам сначала озвучат одно, а потом другое. Из-за этого возможны разногласия и хаос.

Также есть проблема в отставке Валерия Залужного. Из-за этого многие страны нам не помогают.

При этом хочу сказать, что мы в любом случае сможем все выдержать и пережить. Выпадает карта "Сила", указывающая на то, что мы будем бороться.

Какая ситуация будет в плане обстрелов?

В марте удары будут точечными и тяжелыми. Украина, кстати, тоже будет бить по разным объектам России.

Что касается именно нашей страны, то в зоне риска будут Одесса, Харьков и Харьковская область, Днепр, Никополь, Павлоград, Новомосковск, Запорожье и Запорожская область, Херсон и Херсонская область, Львов, Чернигов, Киев.

Кстати, в конце февраля готовятся провокации, связанные с Приднестровьем.

Самые опасные дни - до 15 марта. Могут быть массированные атаки, наступление на определенных участках фронта.

Новым военачальником стал Александр Сырский. Можете раскрыть его планы по войне?

Он готовит какие-то победы. По карте "Умеренность" он долго будет продвигать свои идеи, однако этот год будет для него очень удачным. Идет энергия обнуления, он планирует возвращение некоторых участков. Сырский будет проходить через тяжелые испытания.

В Польше произошла очередная диверсия в отношении украинской агропродукции - в Котомеже вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути. Что будет дальше?

Я думаю, что мы должны каким-то образом прийти к гармонии в плане нашего зерна, нашей земли. Россия будет наращивать торговые связи с другими странами. Это будет связано с тем, что другие страны захотят улучшить свою экономическую ситуацию.

Каким март будет для России? Действительно ли там назревает переворот, о котором говорят многие эзотерики?

Я вижу, что в марте там будет много потерь. Люди будут оставаться без своего жилья. В этом месяце Россия может принять решение остановить войну, начнется новый цикл. То есть у них есть намерения идти дальше, но пока они приостановят удары по Украине.

У них все будет очень плохо с экономикой. Они это скрывают, но факт остается фактом.

Есть угроза для портов. С моря будет много всего запускаться. Кроме того, Россия может заключать новые договоренности и союзы. Что-то она возьмет под свой контроль. Большое финансирование Россия направит на оккупированные территории.

Также можно сказать, что в марте будет много болезней.

Идет энергия на определенную борьбу, потому что есть связь с нечестными партнерами. Они могут сильно навредить России разными способами, но в основном это будут какие-то политические темы. Может быть даже потасовка.

Вы сказали, что Россия может приостановить войну. То есть она может повториться через какое-то время?

Да, сейчас Россия хочет ее приостановить и может сделать это в течении 9 месяцев. Она выйдет на мирные переговоры.

Однако нужно понимать, что в целом ближайшее время будет напряженным, потому что будут большие иллюзии, обман, будет вскрыта вся информация. Идет информация о массовых смертях власти. Что-то будет происходить в России, что приведет к трансформации.

Что будет с мобилизацией в ближайшее время?

Добровольно люди туда не пойдут. Если она будет массовой, то упадет экономика. В Украине будет бедность, это пропасть и дно. Даже речи не идет о том, чтобы мобилизировать 500 тысяч человек.