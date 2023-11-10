Попробуйте догадаться, какая суперсила воплощает дух Льва.

В сети назвали виды суперсил, которыми бы обладали пердставители того или иного знака Зодиака.

Овен - сверхсила

Честный, оптимистичный и прямолинейный Овен обладал бы одной из самых известных способностей. Этот храбрый знак смог бы с легкостью противостоять монстрам и уничтожать плохих парней.

Телец - манипулирование гравитацией

Телец известен своей глубокой приземленностью и абсолютной негибкостью. Манипулирование гравитацией, которое позволяет человеку притягивать или перемещать объекты по направлению к себе или от него, является своего рода метафорой Тельца, который отлично умеет поддерживать границы и держать людей на расстоянии.

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Близнецы - языковая ассимиляция или омнилингвизм

Близнецами управляет Меркурий, планета ума и покровитель языка. Идеальное соответствие природной харизме и универсальности Близнецов - это способность говорить с кем угодно и на каком угодно языке.

Рак - сочувствие

Рак - водный знак, управляемый Луной, которая обостряет их способности восприятия и интуиции. Эти капризные души легко поддаются влиянию психических состояний и "вибраций" окружающих их людей. Естественно, они чувствительны, и вполне логично, что поднялись бы на новый уровень, если бы у них были сверхспособности.

Лев - пирокинез

Львом управляет Солнце, и способность вызывать и контролировать огонь по требованию очень соответствует напыщенности этого архетипа.

Дева - исцеление

Дева управляет шестым домом служения и ритуалов. Хотя Девы менее "теплы и пушисты", чем Раки, они возглавляют список самых заботливых людей. Используя кору, которую они находят, чай, который они смешивают, овощи, которые они выращивают, Девы готовы пойти на все, что угодно, чтобы вылечить проклятия и облегчить страдания.

Весы - чтение мыслей

Весы склонны угождать людям, и способность читать мысли позволит им оптимизировать свои усилия, а также обеспечить их уверенностью.

Скорпион - неуязвимость

Управляемые Плутоном, планетой смерти, сейсмических изменений и регенерации, Скорпионов трудно убить. Подпитываемые сомнениями и воодушевленные жаждой мести, они продолжают действовать, даже и особенно, когда все настроено против них.

Стрелец - телепортация

Стрелец - знак, наиболее бессильный перед синдромом упущенных возможностей. И телепортация, как способность путешествовать повсюду в любой момент, соответствует потребностям и скорости часто летающих людей Зодиака.

Козерог - телекинез

Со своей фирменной энергией Козероги сдержанно живут, чтобы заставлять других людей и неодушевленные предметы выполнять их приказы. Телекинез требует точности, которую может применить только Козерог, и он также соответствует их интенсивности и напору.

Водолей - умение летать

Водолей - воздушный знак, который часто отделен от своего физического тела, высоко летая над головой. Им это нравится. И когда их просят участвовать в жизни, они предпочитают взлететь, сделав полет своей высшей сверхсилой.

Рыбы - астральная проекция

Как изменчивая вода и последний знак Зодиака, Рыбы представляют собой нечто вроде совокупности всех уроков и энергий. Они были бы наделены способностью видеть, преобразовывать и укрощать любой тип энергии в электромагнитном спектре.

Ранее УНИАН предлага узнать, какое вы вино или пиво по знаку Зодиака.

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