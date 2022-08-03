По словам экспертов, негативные тенденции будут отмечаться у Дев, Козерогов и Тельцов.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень не повезет в сезон Льва. В их жизни наступает сложный период. Но звезды подскажут, как с ним справиться.

Дева

Весь сезон Льва Девы будут чувствовать себя некомфортно. У них появится цель номер один: быть на первом месте! Но астрологи отмечают, что у Дев слишком слабый характер, чтобы быть лидером. Более того, у них могут возникать конфликты с окружающими из-за их перфекционизма. Представители этого зодиакального созвездия привыкли все контролировать, а это может раздражать других.

Козерог

Козероги забыли, что помимо работы есть еще и жизнь. Проводя все свое время за компьютером, документами и прочими рабочими моментами, они не обращают внимание на то, что происходит вокруг. Именно поэтому Козероги в августе могут упустить что-то важное. Весь месяц отмечается для них негативными тенденциями.

Телец

Любопытные Тельцы будут совать свой нос не в свои дела. А это может негативно сказаться на их отношениях с окружающими. Более того, из-за вашего длинного языка вы можете лишиться друзей и близких людей. Держите себя в руках, чтобы не остаться в одиночестве на долгие годы.

Напомним, три знака Зодиака будут преследовать проблемы весь август.

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