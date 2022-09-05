Они за горькую правду, чем за сладкую ложь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые отличаются честностью. Они не умеют врать, поэтому говорят правду, какой бы горькой она не была.

Лев

Львы платонически не переносят ложь. Они настолько подозрительные, что готовы проверить своего спутника по всем возможным реестрам. Прежде чем вступить в отношения, они узнают о потенциальном избраннике абсолютно все - где родился, сколько лет, где живет, кем работает, состоял ли в браке, есть ли дети и так далее. И если его слова не сойдутся с тем, что Львы о них "накопают", то все - пиши пропало. Соотвественно, они и сами не врут, чтобы потом ничего не забыть и не запутаться в показаниях.

Стрелец

Стрельцы - это пофигисты, которым абсолютно все равно, кто и что о них подумает. Они готовы сказать всю правду-матку в глаза и без малейшего угрызения совести. Если им что-то не нравится, они с удовольствием ткнут вас носом в это. Они привыкли делать только то, что им хочется, поэтому рассчитывать на то, что они будут прогибаться не стоит. Но в одном вы можете быть уверенными точно: они никогда не лгут.

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Весы

Весы настолько открытые люди, что у них просто нет необходимости что-то скрывать. Они расскажут вам о себе абсолютно все до мельчайшей детали. Более того, они очень любят поговорить, особенно на жизненные темы. В их честности вы можете быть увереными на 100 процентов. К слову, даже если они изменят вам, то обязательно об этом расскажут.

Напомним, ранее астрологи назвали два самых умных знака Зодиака, интелектуальный уровень которых просто зашкаливает.

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