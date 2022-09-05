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Астрологи назвали два самых умных знака Зодиака, интелектуальный уровень которых просто зашкаливает. В этот список попали Весы и Раки.

Весы

С самого детства Весы обожпют читать книги, журналы, газеты. Они растут любознательными детьми, поэтому увлекаются абсолютно всем. С годами они приобретают такой багаж знаний, что могут решить буквально любую проблему и ответить на любой вопрос. Что у них не спроси - они все знают. Эксперты отмечают, что чаще всего именно Весы занимают руководящие должности, так как умеют себя презентовать, умеют красиво говорить. Более того, представители этого зодиакального созвездия способны продать снег в Антарктиде.

Рак

По мнению астрологов, Раки - это люди, которым очень интересна история, спорт, точные науки. Они с легкостью могут высчитать интегралы, решить головоломку. Среди людей, рожденных под этим созвездием, очень много игроков в "Что? Где? Когда?" Это настоящие знатоки практически в любой сфере. Благодаря своему уму и таланту, они зарабатывают хорошие деньги.

Видео дня

Напомним, какие три знака Зодиака скрывают свое прошлое.

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