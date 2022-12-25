Весам пришло время заняться своим здоровьем.

Понедельник 26 декабря принесет Овнам разочарование и проблемы в отношениях. А вот Рыбам стоит ждать приятный сюрприз и хорошие новости. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнам придется столкнуться с жестокой реальностью. Любимый человек может разбить ваше сердце и воткнуть в спину нож. Однако это случится лишь потому, что вы слишком идеализировали свою вторую половинку.

Телец

Тельцам понедельник принесет новые впечатления и позитивные эмоции. Однако также вас могут ждать небольшие казусы, будьте осторожнее.

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Близнецы

26 декабря Близнецы смогут начать жизнь с чистого листа. Оставьте все обиды в прошлом и вычеркните всех людей, которые приносили неприятности. Идите вперед и не оглядывайтесь назад.

Рак

Ракам карты Таро советуют развлечься и отдохнуть. Суета сильно вас утомила, найдите себе интересное занятие и отвлекитесь от всего, что отнимает много сил.

Лев

В понедельник Львы рискуют нарваться на грубость. Избегайте общения с эмоциональными людьми и не ввязывайтесь в споры, ничего хорошего конфликты не принесут.

Дева

Карты Таро сулят Девам напряженный день. Вам придется покинуть зону комфорта и научиться быстро реагировать в стрессовых ситуациях.

Весы

Весам пришло время заняться своим здоровьем. Поход к стоматологу, осмотр у терапевта или консультация у специалиста узкого профиля - у каждого могут быть свои проблемы, но ничего, что связано с болезнями, откладывать больше нельзя.

Скорпион

В понедельник Скорпионов ждут хорошие новости. Вы наконец-то сможете искренне порадоваться и поймете, что белая полоса удачи вернулась в вашу жизнь.

Стрелец

Стрельцов ждет непростое испытание на прочность. Карты Таро советуют вам подготовиться к непростым ситуациям и не терять бдительность.

Козерог

26 декабря Козероги будут приятно удивлены. Человек, которого вы считали своим врагом, проявит себя в хорошем смысле и на деле докажет, что не желает вам зла.

Водолей

Водолеям карты Таро советуют научиться принимать людей со всеми их недостатками. Не злитесь на окружающих и проявите уважение к чувствам других.

Рыбы

В понедельник Рыбы получат приятный сюрприз. Ваши старания окупятся с лихвой, судьба щедро вознаградит за все хорошее, что вы делали для окружающих.

Напомним, астролог назвал месяц возможной ядерной атаки.

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