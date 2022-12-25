Понедельник 26 декабря принесет Овнам разочарование и проблемы в отношениях. А вот Рыбам стоит ждать приятный сюрприз и хорошие новости. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.
Овен
Овнам придется столкнуться с жестокой реальностью. Любимый человек может разбить ваше сердце и воткнуть в спину нож. Однако это случится лишь потому, что вы слишком идеализировали свою вторую половинку.
Телец
Тельцам понедельник принесет новые впечатления и позитивные эмоции. Однако также вас могут ждать небольшие казусы, будьте осторожнее.
Близнецы
26 декабря Близнецы смогут начать жизнь с чистого листа. Оставьте все обиды в прошлом и вычеркните всех людей, которые приносили неприятности. Идите вперед и не оглядывайтесь назад.
Рак
Ракам карты Таро советуют развлечься и отдохнуть. Суета сильно вас утомила, найдите себе интересное занятие и отвлекитесь от всего, что отнимает много сил.
Лев
В понедельник Львы рискуют нарваться на грубость. Избегайте общения с эмоциональными людьми и не ввязывайтесь в споры, ничего хорошего конфликты не принесут.
Дева
Карты Таро сулят Девам напряженный день. Вам придется покинуть зону комфорта и научиться быстро реагировать в стрессовых ситуациях.
Весы
Весам пришло время заняться своим здоровьем. Поход к стоматологу, осмотр у терапевта или консультация у специалиста узкого профиля - у каждого могут быть свои проблемы, но ничего, что связано с болезнями, откладывать больше нельзя.
Скорпион
В понедельник Скорпионов ждут хорошие новости. Вы наконец-то сможете искренне порадоваться и поймете, что белая полоса удачи вернулась в вашу жизнь.
Стрелец
Стрельцов ждет непростое испытание на прочность. Карты Таро советуют вам подготовиться к непростым ситуациям и не терять бдительность.
Козерог
26 декабря Козероги будут приятно удивлены. Человек, которого вы считали своим врагом, проявит себя в хорошем смысле и на деле докажет, что не желает вам зла.
Водолей
Водолеям карты Таро советуют научиться принимать людей со всеми их недостатками. Не злитесь на окружающих и проявите уважение к чувствам других.
Рыбы
В понедельник Рыбы получат приятный сюрприз. Ваши старания окупятся с лихвой, судьба щедро вознаградит за все хорошее, что вы делали для окружающих.
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