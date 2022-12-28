Ритуалы на Новый год 2023 привлекут в дом богатство и финансовое благополучие.

Приметы на Новый год гласят, что магия новогодней ночи во многом определяет нашу судьбу. Ритуалы на Новый год способны изменить нашу жизнь, привлечь счастье и богатство. Такие обряды нужно проводить с искренней верой в их эффективность и с хорошим настроением - тогда они точно подействуют.

Ритуал на Новый год на богатство со столовыми приборами

Этот обряд очень простой и эффективный. Для его реализации нужно всего лишь положить на праздничный стол дополнительные столовые приборы. Этими приборами никто не должен пользоваться на протяжении праздника.

Ритуал со свечами на Новый год

Свечи наполняют дом теплым светом и приносят в него денежную энергетику. Поэтому для привлечения богатства можно расставить в разных местах дома зажженные чайные свечи разных цветов. Для пожарной безопасности свечи стоит поставить в стеклянные подставки.

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Новогодний ритуал на деньги с запиской

На Новый год проводят ритуал с запиской на совершение покупки. Для этого 31 декабря нужно написать в записке свое имя, желаемую покупку и нужную для неё сумму. Например: "Ольга, 5000 гривен на духовку". Записку скручивают в жгут и прячут в карман на всю новогоднюю ночь. Затем утром 1 января записку нужно сжечь втайне от всех.

Ритуал на деньги на Новый год с крупой

Крупа символизирует богатство и изобилие, поэтому её часто используют в различных ритуалах. Для привлечения денег в дом нужно поставить на стол какое-либо блюдо с крупой, например, фаршированный перец с рисом. Также для привлечения богатства блюдом с крупой можно угостить соседей или родных.

Ритуал на Новый год на деньги со столом

Для исполнения ритуала понадобится красная нить, желательно толстая, а также монеты крупного номинала. В новогоднюю ночь нужно перевязать ножки стола красной нитью, а на столе разложить монеты. Монеты прячут под скатерть или ставят под тарелки. Считается, что после такого ритуала деньги будут водиться в семье весь год.

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