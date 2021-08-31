Пять дней в сентябре 2021 года сулят проблемы.

Астрологи назвали самые опасные дни в сентябре 2021 года. Многие знаки Зодиака могут чувствовать усталость, у кого-то могут возникнуть любовные треугольники, а также есть вероятность того, что сорвутся планы.

10 сентября сулит усталость и выгорание. В связи с этим многие планы могут сорваться. А вот 11 числа могут возникнуть проблемы в любовной сфере. Поэтому астрологи рекомендуют меньше времени проводить со своими возлюбленными, чтобы не провоцировать конфликты.

15 сентября - это один из самых сложных дней, так как у многих может возникнуть дисбаланс. Вас снова может потянуть на плохие привычки, а также вы можете стать жертвой изменщика или впутаться в любовный треугольник.

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21 сентября лучше не выходить за пределы собственной зоны комфорта. Важно заниматься самыми простыми делами, а еще лучше - просто отдохнуть.

27 сентября сулит неприятности в финансовых вопросах. Астрологи не рекомендуют совершать масштабные покупки. Также могут наблюдаться резкие изменения настроения. Кроме того, на первый план выйдут неприятные воспоминания, обиды.

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Автор: Диана Могилевич