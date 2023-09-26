Полная Луна будет находиться на расстоянии 359 910 км от нашей планеты.

В сентябре 2023 мы сможем наблюдать еще одно суперлуние - момент, когда Луна максимально близко подходит к нашей планете. Это суперлуние станет последним в этом году. Когда полнолуние в сентябре и Луна в перигее, почему ее называют Урожайной, чего не стоит делать и куда направить энергию - рассказываем в материале.

Что такое суперлуние

Суперлуние - это период, когда Луна находится максимально близко к Земле. Обычно расстояние между Луной и нашей планетой составляет 384 400 км, но в сентябре 2023 Луна будет находиться на расстоянии 359 910 км от Земли.

Во время суперполнолуния Луна на 7% больше и на 15% ярче, чем обычная полная Луна. Для сравнения с Луной в момент апогея (когда она находится дальше всего от Земли) в суперполнолуние Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

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Почему Урожайная Луна так называется

Сентябрьскую луну прозвали Урожайной индейцы Северной Америки. Это полнолуние наступает за днем осеннего равноденствия, поэтому Луна всходит раньше обычного - практически сразу после заката Солнца. Это дополнительное время, пока на улице еще светло, использовали для сбора урожая, отсюда и название - Урожайная Луна.

Интересно, что это название не привязано к календарному месяцу - так называют любое полнолуние, которое выпадает вблизи осеннего равноденствия. В нашем полушарии это обычно случается в сентябре, но раз в 3-5 лет - в октябре.

Есть у полнолуния и другие названия:

у китайцев - Луна Хризантемы;

у кельтов - Поющая Луна;

у чероки - Ореховая Луна.

В южном полушарии сентябрьское полнолуние имеет несколько названий: Луна Червя, Постная Луна, Воронья Луна, Сахарная Луна, Девственная Луна.

Суперлуние и полнолуние в сентябре 2023 - точное время

Луна в перигее (максимально близко от Земли) будет 28 сентября в 04:06 по киевскому времени. Полнолуние наступит 29 сентября в 12:57 по киевскому времени (09: 57 GMT).

Что нельзя делать в полнолуние

В период полнолуния Луна оказывает особенное влияние на человека. Так как в момент суперлуния спутник Земли находится очень близко, то и его воздействие усиливается.

Многие люди в это время становятся чересчур импульсивными и нервными, могут остро воспринимать информацию и действия других. Также во время полнолуния у некоторых появляется бессонница, проявляются хронические заболевания. Об этом важно помнить, как и о том, что все пройдет, но пока эти несколько дней - два дня до и два после полнолуния - быть максимально осторожными.

Что не надо делать в полнолуние:

затевать конфликты или ссоры, ругаться - последствия могут быть непредсказуемы;

обижаться, преувеличивать реальность;

начинать новую работу и менять работу;

переутомляться, брать работу сверх нормы;

брать в долг и давать в долг;

думать о негативе;

употреблять алкоголь, переедать;

делать предложение и жениться/выходить замуж - брак будет сложным.

Не советуют во время полнолуния ложиться на операции, даже самые безобидные (если они не срочные) и поездки лучше перенести на другое время.

Что можно делать в полнолуние

Полная суперЛуна - это большая энергия. Ее очень много, как и у спутника Земли, так и у человека во время полнолуния. Задача - направить эту энергию не в разрушительное, а созидательное русло. Можно смело браться за все, на что ранее не хватало сил или времени.

Что нужно делать в полнолуние:

заканчивать все начатые ранее дела и выполнять обещания - это получится легко;

делать генеральную уборку, избавляться от хлама;

мириться;

начать заниматься спортом, худеть - вес будет таять с убывающей Луной;

реализовывать все творческие идеи - в это время у человека проявляются скрытые таланты.

Проведите это время как можно более спокойно, следите за рационом, контролируйте мысли, эмоции и действия и сохраняйте оптимизм. Чувствуете, что "закипаете" - уходите на "дно".

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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