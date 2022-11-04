Что надо делать при полной луне для удачи, а от чего лучше отказаться, чтобы не навлечь беду - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи назвали последнюю полную луну перед зимним солнцестоянием Скорбящей - это особенно точно, учитывая тот факт, что в этот же день случится лунное затмение 2022, которое закрывает коридор затмений в ноябре. УНИАН расскажет, что можно и что нельзя делать в полнолуние.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на ноябрь 2022, чтобы вы могли знать о благоприятных и неблагоприятных днях.

Полнолуние 8 ноября 2022 - время и особенности

Полная луна взойдет на небе 8 ноября 2022 в 13:02 по Киеву. Это полнолуние считается удачным, так как открывает финансовые возможности для людей. Именно сейчас нужно реализовывать все свои планы и ни в коем случае не откладывать их в долгий ящик.

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Земной спутник окажется в созвездии Тельца, а это значит, что знак Зодиака подарит вам силы и уверенность в себе. У многих появится желание прийти к стабильности, найти другой метод заработка или дополнительный источник финансов. Также благоприятными будут любые действия в личной жизни, главное - не сидеть сложа руки. У вас получится реализовать все задуманное, если вы составите четкий план и просчитаете свои действия наперед.

Что можно делать в полнолуние 8 ноября 2022

Эзотерики говорят, что полная луна последнего месяца осени благоприятна для:

медитаций и отдыха;

встреч с близкими друзьями и родственниками;

планирования будущего;

занятий творчеством;

спорта, косметологических и оздоровительных процедур.

Посвятите этот день укреплению собственных позиций и не бойтесь делать решительные шаги - Вселенная услышит ваши истинные желания и поможет достичь целей.

Что нельзя делать в полнолуние 8 ноября 2022

На полную луну в Тельце категорически запрещено:

ссориться и обижаться;

отказывать кому-либо в помощи;

переезжать в новое жилье;

менять работу;

отправляться в путешествие;

брать или давать деньги в долг.

Откажитесь от любых рискованных финансовых операций и хирургического вмешательства. Также лучше в этот день не стричь и не красить волосы - результат вас не порадует. Никаких резких движений совершать не стоит - просто планируйте свою жизнь и определяйтесь, чего вы хотите.

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