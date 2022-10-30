Когда наступят благоприятные дни ноября 2022, а в какие даты лучше не совершать лишних движений - узнайте в материале УНИАН.

В каждом месяце существуют определенные даты, на которые не стоит планировать свои дела. Именно для этого астрологи составляют лунные календари - чтобы каждый человек мог правильно распределить время. УНИАН расскажет, как выглядит лунный календарь 2022 на ноябрь.

Ранее мы говорили о том, когда коридор затмений 2022 осенью.

Благоприятные дни ноября 2022 - список

Полнолуние в ноябре наступит 8 числа, в эту же дату нас ждет полное лунное затмение. Новая луна взойдет на небе 24 ноября. Солнечных затмений, к счастью, в последнем месяце осени не будет.

Видео дня

Для того, чтобы вы могли записаться на нужные процедуры или реализовать планы, мы составили общий список положительных дат:

Маникюр и педикюр лучше делать 7, 9, 17, 18, 19, 27, 29 числа.

7, 9, 17, 18, 19, 27, 29 числа. Выходить замуж и венчаться 6, 7, 25, 28, 29, 30 ноября.

6, 7, 25, 28, 29, 30 ноября. Стрижка и окрашивание волос будут удачными, если вы запишетесь к стилисту на 7, 8, 14, 15, 18, 21, 23-28 число.

будут удачными, если вы запишетесь к стилисту на 7, 8, 14, 15, 18, 21, 23-28 число. Сходить к стоматологу астрологи рекомендуют 1, 2, 3, 7, 10, 11, 21-30 ноября.

В целом, благоприятными днями в этом месяце специалисты также назвали 1, 2, 7-11, 15-19, 21-23, 28-30 числа.

Подробный лунный календарь на ноябрь 2022 года - перечень

Полнолуние и новолуние - особенные мистические периоды, на которые человек реагирует чутко. Именно поэтому важно знать, когда они наступят. Кроме того, в этом месяце завершается коридор затмений - в самом начале ноября наступит полное лунное затмение.

График фаз луны на ноябрь выглядит следующим образом:

Полнолуние - 8 ноября в 13:02

- 8 ноября в 13:02 Новолуние - 24 ноября в 00:57

- 24 ноября в 00:57 Растущая Луна - со 2 по 7 и с 25 по 30 ноября

- со 2 по 7 и с 25 по 30 ноября Убывающая Луна - с 9 по 23 ноября

- с 9 по 23 ноября Полное лунное затмение - 8 ноября

График удачных и неудачных дат месяца также составлен астрологами:

Благоприятные дни ноября 2022: 1, 2, 7-11, 15, 16, 18, 19, 21-23, 24, 29, 30.

1, 2, 7-11, 15, 16, 18, 19, 21-23, 24, 29, 30. Неблагоприятные дни ноября 2022: 6 и 20.

6 и 20. Нейтральные дни ноября 2022: 3-5, 12-14, 17, 25-28.

Неудачных дат в текущем месяце будет всего две, поэтому запомните их и не планируйте на указанные дни никаких важных дел.

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