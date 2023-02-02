Согласно ее информации, здоровье некоторых знаков Зодиака может резко ухудшиться.

Астролог Валентина Виттрок сделала прогноз на февраль 2023 года, а также отдельно спрогнозировала, что ждет украинцев в важные даты месяца. Как известно, в воскресенье, 5 февраля, будет полнолуние. Это явление не обойдется "без фокусов".

Как пишет Виттрок в своем Facebook-блоге, представителей некоторых знаков Зодиака ждут серьезные проблемы со здоровьем, и это нельзя игнорировать.

"Возможны техногенные аварии, взрывы и ситуации, где предстоит быстро ориентироваться на местности. Фиксированным знакам (Лев, Телец, Скорпион и Водолей) - морально подготовиться. В плане здоровья может проявиться сердечная аритмия, инсульты и прочие неожиданности", - писала Виттрок.

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Как говорят астрологи, полнолуние - всегда период особой активности. Не всегда эта активность положительная, поэтому стоит беречь себя, избегать нервных ситуаций, стараться вести себя спокойно.

Конечно, важные дела лучше перенести на другие даты, однако если все же придется что-то подписывать или принимать важные решения в день полнолуния, нужно делать это обдуманно и неторопливо.

Напомним, астролог рассказала, каким будет начало февраля 2023.

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