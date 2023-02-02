Известный астропсихолог Валентина Виттрок сделала прогноз на второй месяц.

Астролог Валентина Виттрок в своем прогнозе на февраль 2023 рассказала, что месяц начнется сложно. Первые числа будут напряженными, могут быть конфликты, резкие желания изменить свою жизнь, попытки вырваться из зоны комфорта. Вот что еще Виттрок рассказала в своем Facebook-блоге:

"Первые недели февраля водолейское светило в напряженном аспекте к Урану в Тельце может означать порывистые желания свободы во всем. К тому же Венера в Рыбах не дружит с Марсом в Близнецах, и такое положение планет может провоцировать ссоры на ровном месте, желание что-то изменить как в личной жизни, так и в общественной".

Астролог отметила, что в феврале могут бурно и неожиданно проявляться эмоции - эмоциональные качели буду наблюдаться у всех знаков Зодиака.

Видео дня

"Первого февраля Луна продолжает активизировать Марс в Близнецах и всем мутабельным знакам на заметку: следите за тем что и кому говорите. Уже второго февраля, переходя в Рак, Луна начинает формировать к Рыбьей Венере поддерживающий трин, сглаживать острые углы отношений, заботиться о семье и быть очень ранимой и впечатлительной", - добавила Виттрок.

Она советует в первые дни февраля не совершать важных сделок. Также следует очень внимательно думать о том, что вы хотите сказать другому человеку - не стоит бросаться необдуманными колкими фразами, иначе потом придется извиняться, и не факт, что вас простят.

Напомним, составлен гроскоп Таро на февраль 2023 от Анжелы Перл.

Вас также могут заинтересовать новости: