Речь пойдет о мечтательных и скрытных Рыбах.

Рыбы - это мечтательный, скрытный и убегающий от реальности знак Зодиака.

Они предпочитают жить в мире единорогов, сладкой ваты и воздушных шариков. Они сами рисуют себе мир, при чем очень искренне в него верят. Когда в реальности происходит какая-то непонятная ситуация, Рыбы начинают теряться. Они не умеют решать проблему, поэтому просто убегают от них.

В отношениях с Рыбами очень сложно из-за их скрытности. Они всю информацию о себе держат под семью замками. Им кажется, что если вы узнаете о них правду, то сможете ранить их при любом удобном случае. Только самые близкие люди могут рассчитывать на откровения со стороны этого знака Зодиака.

При этом эти люди очень быстро влюбляются. Но также быстро и остаются с разбитым сердцем, ведь не каждый сможет вытерпеть их характер и недопонимания, которые возникают.

Еще Рыбы любят одиночество. Так им легче справится с реальностью, которая не всегда совпадает с их идеально продуманным миром.

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Автор: Диана Могилевич