Полнолуние в июне, которое еще называют клубничным, изменит жизнь Козерогов сразу в двух сферах.

Первое летнее полнолуние, которое наступит 4 июня в 06:41 по киевскому времени, "взорвет" жизнь трех знаков Зодиака. Они будут очень много радоваться, все плохое останется позади. У кого вырастут крылья от счастья - читайте ниже.

Телец

Луна, которая станет полной в знаке Стрельца, положительно повлияет на Тельцов. Вы ощутите прилив сил, энергии будет очень много. Представителям этого знака Зодиака можно направить весь свой позитив на достижение целей, у вас есть все шансы воплотить в жизнь все задуманное.

Полнолуние подарит Тельцам еще и радость, люди вокруг вас будут добрыми и щедрыми на приятные слова. Поддержка и забота сделают представителей этого знака очень счастливыми. Не стоит тратить время зря, за день до полнолуния вы можете начинать действовать.

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Скорпион

У Скорпионов вырастут крылья. Они поймут, что все их проблемы, которые не давали им спокойно наслаждаться жизнью, останутся позади. Вы будете счастливы, ведь полнолуние станет началом очень хорошего периода.

Июнь подарит Скорпионам возможность раскрыть в себе новые таланты, а потому в день полной Луны вам стоит поймать удачу за хвост. Не стоит ждать, что все случится без вашего участия. Нужно проявить инициативу, решиться на первый шаг.

Козерог

Полнолуние в июне, которое еще называют клубничным, изменит жизнь Козерогов сразу в двух сферах. Во-первых, представители этого знака Зодиака могут встретить свою судьбу. Новое знакомство перевернет все с ног на голову, вы наконец-то сможете расправить плечи и понять, что одиночество вам не грозит.

Во-вторых, Козероги смогут получить новую работу. Финансовые проблемы могли сильно вас огорчать, последние месяцы были очень непростыми. Однако полнолуние все изменит, удача снова к вам повернется, деньги начнут литься рекой.

Напомним, ранее стало известно, что сулит китайский гороскоп на июнь 2023.

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