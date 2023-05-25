Китайский гороскоп по годам на июнь подскажет, как удачно провести первый месяц лета.

Китайский гороскоп по дате рождения дает прогноз, что июнь уже с начала месяца будет благоприятным для подвижек в делах. Если у вас есть вопросы, отложенные в долгий ящик - самое время ими заняться, энергия не будет потрачена даром. УНИАН собрал советы и рекомендации для всех знаков восточного Зодиака на июнь.

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В этом месяце Крысам рекомендуется чаще общаться с друзьями, вам могут подсказать ценные идеи и пути их реализации. Можно ожидать и перемен в работе, хорошие результаты принесут контакты с партнерами. В то же время рекомендуется следить за своими расходами, не рискуйте с крупными покупками.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Месяц несет Быкам конфликты и противостояние с конкурентами или коллегами, тайные враги активизируются. Чтобы ни в чем не потерять, будьте осторожны в своих высказываниях и не доверяйте льстецам. Справиться с вызовами этого месяца поможет упорство, смело идите к своей цели.

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Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Возможно, вам захочется рискнуть и не глядя поддаться на какую-нибудь авантюру в надежде сорвать большой куш. Июнь дает много энергии, так что подобное предприятие может даже оказаться успешным. Но помните, что все яйца в одну корзину не складывают, и рискуйте с открытыми глазами.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Вас ждут прекрасные новые начинания, не пропустите момент! Реальный шанс изменить ситуацию, возможно получение новостей. Благоприятный период для решения бумажных вопросов. Но не принимайте важных решений второпях.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Перестаньте находиться в режиме ожидания. Побалуйте себя приятными покупками, отправляйтесь за город, встречайтесь со старыми друзьями, которых давно не видели. Июнь - благоприятный месяц, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Вы выйдете на новый для себя уровень, если продолжите двигаться к намеченной цели. Но перед этим нужно завершить ранее начатые важные дела. Возможна интересная поездка, приятные новости и получение подарков.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

В этом месяце приветствуются активные действия, ответственность. Принесут ощутимые результаты общение с начальством, органами власти. Но не надо себя загонять - если есть возможность отправиться в поездку, не пренебрегайте ею.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Возможно, с кем-то придется прояснить ситуацию через конфликт. Но в целом будут складываться хорошие отношения с близкими и друзьями. Удачный месяц для покупки товаров или недвижимости, заключения договоров.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Обезьян ожидает результативный месяц. Двигайтесь к цели, не сворачивая, и результаты вас удивят. Но некоторые новые начинания могут оказаться не очень удачными. Хорошо обдумывайте свои действия, семь раз отмерь - один раз отрежь.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В июне Петухам пора начать действовать и перестать обижаться на весь мир. Займитесь домашними делами, подайте резюме, начните или завершите ремонт - любые активные действия принесут свои плоды. Но будьте осторожны со здоровьем, ведь чрезмерные нагрузки до добра не доводят.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Настало время позаботиться о себе. Приведите себя в порядок и начните получать удовольствие даже от повседневных дел. Все свои проблемы решайте далеко от дома, отдавайте приоритет семейным делам. Можете рассчитывать на поддержку оккружающих.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Хороший месяц для больших перемен. Будет удачным переезд или начало ремонта, приобретение недвижимости, свадьба, помолвка. Возможны новые романтические знакомства. Семейных ожидают совместные дела, встречи с родными и друзьями.

Ранее УНИАН рассказывал, какие три знака Зодиака могут потерять работу в июне - астрология поможет избежать ошибок.

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