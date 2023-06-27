По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.

Астролог Влад Росс рассказал, что поход Евгения Пригожина на Москву - репетиция перед настоящим переворотом в стране-агрессора, который может состояться уже совсем скоро.

Эксперт отметил, что Пригожин развернулся, потому что угрожали убийством его дочери. По его словам, этим должен заниматься человек, который ничего не боится, у которого нет слабых мест.

"Могу сказать, что поход Пригожина на Москву - это репетиция. Настоящий переворот в стране-агрессора может произойти уже в августе, когда Марс будет проходить по Сатурну - планете, которая управляет здоровьем Путина. То есть уже в конце лета или в начале осени Путину может настать конец. Кроме того, в РФ может начаться бунт из-за желания Путина нажать на ядерную кнопку", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Более того, Росс уверен, что вскоре Россия "распадется на запчасти". Такой страны больше не будет существовать.

"Путин войдет в историю, как последний правитель России, потому что этой страны больше не будет. Кроме того, на это повлияет и Плутон в Водолее. Он всегда солидарен с катастрофой для этой страны", - добавил астролог.

Переворот в России - что известно

В ночь на 24 июня Пригожин приказал войскам ЧВК "Вагнера" выдвинуться в сторону российских городов. Он хотел "остановить" военное руководство РФ.

Под утро прошли бои между российскими силами в Ростовской и Воронежской областях. После этого выступил с речью диктатор Владимир Путин. Он назвал Пригожина предателем.

После выступления Путина Пригожин развернулся, так и не доведя дело до конца. Тем временем в РФ усилили безопасность.

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