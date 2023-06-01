Тельцам стоит задуматься о смене имиджа.

В пятницу, 2 июня, Овнам стоит настроиться на непростые испытания. А Стрельцы могут сильно удивиться, они поверят в мистику. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет разгром, все будет валиться из рук. Не пытайтесь решать серьезные вопросы, откажитесь от переговоров и не принимайте никаких решений. В этот день вам не стоит действовать, потому что все обернется крахом.

Телец

Тельцам стоит задуматься о смене имиджа. Запишитесь в салон или отправьтесь на шоппинг, новый образ поможет вам чувствовать себя увереннее. Если не знаете, какой стиль подобрать, спросите у своих друзей.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам сплетни, вы рискуете увязнуть в липкой паутине интриг. При этом ее будете плести не вы, поэтому постарайтесь не попадаться в чужие ловушки. Слушайте только себя и ничего не говорите о других.

Рак

Ракам карты Таро сулят неудобства. Возможно, кто-то решил поставить свои интересы выше ваших, из-за чего вам теперь приходится страдать. Однако не нужно позволять людям злоупотреблять вашей добротой, ставьте наглецов на место.

Лев

Львы смогут отдохнуть и на время забыться в объятиях любимого человека. Если же у вас еще нет второй половинки, то в этот день вы можете ее встретить. Смело идите на свидание и не бойтесь довериться чувствам.

Дева

2 июня Девы могут сильно разозлиться, они с трудом будут сдерживать свои эмоции. Если вы не сумеете обуздать свой гнев, все закончится грандиозным скандалом. Постарайтесь не обострять ситуацию, это принесет лишь хлопоты и проблемы.

Весы

В этот день Весов ждет предательство. Ваш друг или близкий человек решил вонзить в вашу спину нож. Не пытайтесь понять причину такого поступка, просто оставьте предателя в прошлом.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам задуматься о глобальных целях. Вы часто довольствуетесь малым и не спешите добиваться успехов. Однако все знают, что вода не бежит под лежачий камень.

Стрелец

Стрельцы поверят в мистику, вас ждут события, в которые с трудом можно поверить. В этот день вы поймете, что случайности существуют, иногда они спасают от очень больших неприятностей. Будьте благодарны за то, что убережетесь от проблем.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам взять паузу и внимательно обдумать свои поступки. Постарайтесь не совершить ошибку и вовремя понять, что "свернули" не туда. Судьба дает вам шанс все исправить.

Водолей

2 июня Водолеев ждут эмоциональные потрясения. Вы можете либо слишком радоваться, либо слишком грустить. Этот день будет полон неожиданностей.

Рыбы

Рыбам придется решиться на очень серьезный шаг. Вы давно откладывали какой-то важный вопрос, но теперь стоит им заняться. Не бойтесь ошибиться, у вас все получится.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что два знака Зодиака будут порхать от счастья, второе полугодие 2023 станет их звездным часом.

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