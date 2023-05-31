Следующие шесть месяцев сделают их самыми счастливыми.

Уже завтра начинается шестой месяц этого года. Второе полугодие, как считают астрологи, подарит очень много радости только двум знакам Зодиака. Они будут порхать от счастья. Кого ждет "золотой" период - читайте ниже.

Весы

До конца года жизнь Весов сильно изменится. У них вырастут крылья, радостных событий будет очень много. Астрологи считают, что в этот период Весы смогут многое переосмыслить, это отразится на их отношениях с людьми.

Представители этого знака Зодиака нередко пытаются отстраняться и держать дистанцию. Теперь же вы поймете, что вам не грозит ничего плохого. Доверяйте людям и не бойтесь раскрывать свое сердце, у вас все будет хорошо. Возможно, до конца года Весы решатся на что-то очень грандиозное.

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Рыбы

Астрологи утверждают, что для Рыб следующие шесть месяцев будут полны счастья. Они не только забудут о своих проблемах и неудачах. У Рыб начинается новая жизнь, а все плохое они смогут оставить в прошлом.

Второе полугодие 2023 года будет насыщенным, чувственным и очень продуктивным. Рыбы не будут сидеть, сложа руки, их закружит ураган приключений. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое, все ваши мечты и планы осуществятся.

Напомним, ранее астрологи сделали прогноз на ближайшее время и рассказали, что три знака Зодиака вскоре сделают рывок в карьере.

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