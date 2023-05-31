Уже завтра начинается шестой месяц этого года. Второе полугодие, как считают астрологи, подарит очень много радости только двум знакам Зодиака. Они будут порхать от счастья. Кого ждет "золотой" период - читайте ниже.
Весы
До конца года жизнь Весов сильно изменится. У них вырастут крылья, радостных событий будет очень много. Астрологи считают, что в этот период Весы смогут многое переосмыслить, это отразится на их отношениях с людьми.
Представители этого знака Зодиака нередко пытаются отстраняться и держать дистанцию. Теперь же вы поймете, что вам не грозит ничего плохого. Доверяйте людям и не бойтесь раскрывать свое сердце, у вас все будет хорошо. Возможно, до конца года Весы решатся на что-то очень грандиозное.
Рыбы
Астрологи утверждают, что для Рыб следующие шесть месяцев будут полны счастья. Они не только забудут о своих проблемах и неудачах. У Рыб начинается новая жизнь, а все плохое они смогут оставить в прошлом.
Второе полугодие 2023 года будет насыщенным, чувственным и очень продуктивным. Рыбы не будут сидеть, сложа руки, их закружит ураган приключений. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое, все ваши мечты и планы осуществятся.
Напомним, ранее астрологи сделали прогноз на ближайшее время и рассказали, что три знака Зодиака вскоре сделают рывок в карьере.