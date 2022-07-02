В эти даты стоит вести себя предельно осторожно, следуя советам астрологов.

Второй месяц лета готовит нам немало сюрпризов. Так, в июле 2022 будет несколько дней, в которые нужно быть предельно осторожными, чтобы остаться на плаву и не допустить появления проблем.

Астрологи рассказали подробнее о самых опасных днях в июле-2022. Предлагаем и вам ознакомиться с ними.

5 июля - негативные транзиты Марса и Меркурия

5 июля день произойдет сразу два важных, но крайне неприятных события: переход Марса в знак Тельца и переход Меркурия в знак Рака. Оба этих события настроят планеты против представителей всех знаков Зодиака.

Марс пробудет в Тельце до 19 августа. На протяжении всего времени пребывания в Тельце и особенно в день перехода 5 июля произойдет много неприятных внутренних изменений: люди станут недоверчивыми, боязливыми, подозрительными.

Так же не стоит забывать о Меркурии, который может принести проблемы. Меркурий в Раке опасен тем, что люди станут более вялыми, унылыми, слабыми ментально и физически.

В итоге можно сказать, что 5 июля - это наихудший день для любых серьезных дел, начинаний. Будьте осторожнее за рулем. По возможности старайтесь пребывать в благоприятной и спокойной обстановке.

13 июля - Суперлуние

Суперлуние - это самый опасный вид полной Луны из всех возможных. В этот день снова будет перигей Луны. Она максимально сильно приблизится к Земле, а это значит не только то, что в небе Луна будет больше, чем обычно. Она также станет сильнее влиять на жизнь, удачу и настроение.

Ее пребывание в Козероге 13 июля означает, что люди станут более вялыми, нелюдимыми, замкнутыми. Ждать от кого-то помощи не стоит, ровно, как и добрых слов, комплиментов, поддержки. В этот день каждый будет сам за себя.

16 июля - соединение Солнца и Меркурия

Это негативный аспект, который происходит чаще всего как раз между Солнцем и Меркурием, так как они расположены всегда по одну сторону от Земли. Это будет очень опасный день, в который лучше не покидать зону комфорта, не отправляться в дальние путешествия, не тратить много денег.

Лучший помощник 16 июля - скромность. Люди с развитым тщеславием и раздутым эго могут потерять все то, над чем трудились последние пару недель.

28 июля - начало ретроградного движения Юпитера

Последний опасный день июля - день начала ретро-фазы самой большой и тяжелой планеты. В этом положении планета пробудет до 24 ноября. За все эти месяцы может произойти много неприятного. Люди могут утратить силу интуиции, стать жадными, бескомпромиссными.

Вероятнее всего, что 28 июля многие ощутят первую волну негатива, выраженную в странном ощущении беспокойства и отсутствия мотивации, желании что-то делать для своего счастья.

Ранее астролог Ирма Карловна рассказала, чего ожидать в июле. По ее словам, в июле 2022 энергия и активность будут в избытке до 18-22 июля, что сильно повысит уровень напряжения и раздражения.

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