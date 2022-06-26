Астрологи и эзотерики говорят, что жизнь человека зависит от Луны и ее положения на небе. В зависимости от фазы, дела ваши могут складываться удачно или неудачно, так же, как и самочувствие.
УНИАН составил подробный лунный календарь на июль 2022 года.
Благоприятные дни июля 2022 - список
В конце июня украинцев ждет новолуние 2022, а затем, в середине июля - полнолуние 2022. Новая луна второго месяца лета взойдет на небе 28 июля. Ни лунных, ни солнечных затмений в июле не будет, но это не значит, что абсолютно все дни будут безопасными.
Общий перечень удачных дат в июле 2022 таков:
- Удалить зуб в июле можно только в один день - 26 числа.
- Сажать цветы лучше всего 4, 7, 13-15, 19-23, 37 и 31 июля.
- Выходить замуж и венчаться оптимально 1, 10 и 11 числа.
- Поход к стоматологу астрологи советуют планировать на 1-11, 15, 23-26, 30 или 31 июля.
В целом, положительными датами также считаются 1, 4-8, 11, 13-17, 20, 21, 27 и 31 число.
Подробный лунный календарь на июль 2022 года
Эзотерики говорят, что в каждом месяце существуют особенно тяжелые дни - это период убывающей луны, а также полнолуния и новолуния. Именно поэтому важно сверяться с графиком, чтобы правильно планировать ближайшее будущее:
- Новолуние - 28 июля
- Полнолуние - 13 июля
- Растущая луна с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля 2022.
- Убывающая луна с 14 по 27 июля 2022.
- Лунное затмение - нет.
- Солнечное затмение - нет.
Удачные и неудачные дни выпадают на следующие числа:
- Благоприятные дни в июле 2022: 4-7, 14, 15, 29.
- Нейтральные дни в июле 2022: 1-3, 8-13, 16-23, 26-28, 30, 31.
- Неблагоприятные дни в июле 2022: 24, 25.
Как видите, негативных дней в месяце всего два, поэтому постарайтесь на эти даты ничего важного не планировать.