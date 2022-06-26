Когда наступят неблагоприятные дни июля 2022, на которые нельзя ничего планировать - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи и эзотерики говорят, что жизнь человека зависит от Луны и ее положения на небе. В зависимости от фазы, дела ваши могут складываться удачно или неудачно, так же, как и самочувствие.

УНИАН составил подробный лунный календарь на июль 2022 года.

Благоприятные дни июля 2022 - список

В конце июня украинцев ждет новолуние 2022, а затем, в середине июля - полнолуние 2022. Новая луна второго месяца лета взойдет на небе 28 июля. Ни лунных, ни солнечных затмений в июле не будет, но это не значит, что абсолютно все дни будут безопасными.

Общий перечень удачных дат в июле 2022 таков:

Удалить зуб в июле можно только в один день - 26 числа.

в июле можно только в один день - 26 числа. Сажать цветы лучше всего 4, 7, 13-15, 19-23, 37 и 31 июля.

лучше всего 4, 7, 13-15, 19-23, 37 и 31 июля. Выходить замуж и венчаться оптимально 1, 10 и 11 числа.

оптимально 1, 10 и 11 числа. Поход к стоматологу астрологи советуют планировать на 1-11, 15, 23-26, 30 или 31 июля.

В целом, положительными датами также считаются 1, 4-8, 11, 13-17, 20, 21, 27 и 31 число.

Подробный лунный календарь на июль 2022 года

Эзотерики говорят, что в каждом месяце существуют особенно тяжелые дни - это период убывающей луны, а также полнолуния и новолуния. Именно поэтому важно сверяться с графиком, чтобы правильно планировать ближайшее будущее:

Новолуние - 28 июля

- 28 июля Полнолуние - 13 июля

- 13 июля Растущая луна с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля 2022.

с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля 2022. Убывающая луна с 14 по 27 июля 2022.

с 14 по 27 июля 2022. Лунное затмение - нет.

- нет. Солнечное затмение - нет.

Удачные и неудачные дни выпадают на следующие числа:

Благоприятные дни в июле 2022 : 4-7, 14, 15, 29.

: 4-7, 14, 15, 29. Нейтральные дни в июле 2022 : 1-3, 8-13, 16-23, 26-28, 30, 31.

: 1-3, 8-13, 16-23, 26-28, 30, 31. Неблагоприятные дни в июле 2022 : 24, 25.

Как видите, негативных дней в месяце всего два, поэтому постарайтесь на эти даты ничего важного не планировать.

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