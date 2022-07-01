Спросим карты, чего ожидать от второго месяца лета 2022.

Второй месяц будет богатым на события. Чтобы приоткрыть дверь в будущее, предлагаем вам общий таро расклад на июль 2022.

Как советует астролог и таролог Олеся Слободзян, расслабьтесь, закройте глаза и выбирайте позицию, которая вам откликается.

"Расклад является общим и сыграть может не у всех", - напоминает эксперт.

Достаток, стабильность, благополучие

"Взгляните лишь, что изображено на карте: мужчина, который кайфует и получает удовольствие от своей жизни. Это карта достатка, стабильности, благосостояния и благополучия", - утверждает эксперт.

Может быть встреча с таким мужчиной или в принципе финансовая поддержка от противоположного пола. Или же вы найдете спонсора, мецената, инвестора, кто смог бы вложить деньги в ваше дело и помочь с развитием. В любом случае в этом месяце Вас ждет материальный достаток, увеличение прибыли, поддержка в финансовых вопросах. Как вариант, еще могут быть инвестиции в недвижимость.

Новые идеи, которые могут иметь успех

"Обязательно воспользуйтесь ими. Это может быть начало новой деятельности, новые предложения и возможности от Вселенной, которые обязательно нужно принять", - советует астролог.

Вас также может ожидать подарок, в том числе и материальное вознаграждение, прибыль, доходы.

Ограничение, тупик, из которого нет выхода

"Ограничения в действиях, когда кажется, что нет возможности что-то изменить. Страх в принятии решений. Это могут быть и психологические блоки, рамки, в которые Вы себя сами загоняете, позиция жертвы", - утверждает Слободзян.

Любовь

"Это может быть встреча с мужчиной, который будет проявлять заботу, нежность. Вы сможете получить слова поддержки, те эмоции, которые Вам нужны", - говорит астролог.

Напомним, ранее мы писали, что в июле 2020 ждет все знаки Зодиака.

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