Давайте посмотрим, что же приготовили звезды для всех знаков Зодиака в июле.

Через пару часов уже наступит второй месяц лета 2022. Звезды рассказали, что же приготовил нам июль.

Так, как рассказала астролог Ирма Карловна, июль нельзя назвать неторопливым, а даже наоборот!

По словам звездного эксперта в июле 2022 энергия и активность будут в избытке до 18-22 июля, что сильно повысит уровень напряжения и раздражения.

"До 22 июля запланируйте и реализуйте дела, которые требуют много сил, активной деятельности и упорства. Идеально в программу впишутся спорт, фитнес, активный отдых", - советует Ирма.

С 1 по 5 июля не планируйте никаких переговоров и не назначайте сделки, ведь в это время почти невозможно найти компромисс и прийти к взаимному согласию. Каждый будет тянуть одеяло на себя.

"Тем более, в это время сильно искажается информация, что только усугубит непонимания", - говорит астролог.

После 5 июля напряжение потихоньку пойдет на спад, а информационные завихрения закончатся. Но все же следует быть осторожными, так как сохраняется высокий уровень конфликтов и риск аварий.

"Не откладывайте на последнюю декаду месяца решение конфликтов, так как опять предстоит война з пальму первенства, и найти истину будет практически невозможно", - предупреждает Ирма.

13 июля предстоит полнолуние. Поэтому пик напряжения во всех сферах достигнет максимума, что может отразиться на самочувствии и вылиться в бессонницу.

Гороскоп любви на июль 2022

К делам любовным июль благосклонен, уверяет астролог. Сильных трагедий, драм и конфликтов не предвидится.

"До 18 июля отношения будут наполнены чувственностью, романтикой и теплом. В это время хорошо ходить на свидания, планировать совместный отдых и прогулки. После 18-го усилится сентиментальность, что может стать причиной неожиданных слез, но до длительного конфликта не дойдет", - уверяет Ирма Карловна.

По ее словам, если вы давно задуміваетесь о смене деятельности, звезды рекомендуют сделать это 20-21 июль: именно в эти дни этот процесс пройдет легко и эффективно.

"28 июля станет началом больших перемен в сфере бизнеса и социальных контактов. В последнюю декаду стоит заявить миру о себе, чтобы быть услышанным и завоевать свое место под солнцем. На пользу пойдут любые публичные выступления и реклама", - говорит астролог.

Благоприятные дни в июле 2022

Для свиданий: 1, 7, 13, 21, 23, 26 и 29 июля;

Для денежных вложений и покупок: 1, 4, 5, 9, 16, 18, 22, 23, 26, 31 июля;

Для деловых переговоров и сделок: 16, 17 и 23 июля.

Ране УНИАН писал о тому, каким знакам Зодиака в июле стоит обратить больше внимания на свое здоровье.

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