Котики просто необходимы вашему новому дому, ведь вы даже не догадываетесь, на что они способны.

На протяжении десятилетий люди верили, что первым в новый дом должен войти кот. Эта традиция сформировалась не просто так, ведь существует несколько объяснений, почему кошку пускают в дом первой.

Многие люди считают, что у кошек очень тонкое чутье, поэтому они способны улавливать положительные и отрицательные вибрации в доме. Именно по поведению четвероногого жителя люди выясняли, какая же энергетика царит в их новом доме.

Для многих из нас переезд в новую квартиру или дом - это стресс. Особенно тревожно людям, которые верят в злых духов или домовых. Именно тогда большинство начинает интересоваться, кто первый должен зайти в новый дом. О кошках вспоминают в первую очередь. И этому есть объяснение.

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Когда нужно пускать кошку в новую квартиру?

Энергетические практики говорят, что кошки очень чувствительны к потусторонним силам и негативным вибрациям в доме. По древним поверьям, именно эти четвероногие должны первыми подружиться с духами и домовым.

Иногда люди интересуются, когда пускать кота в новую квартиру: до ремонта или после? Единого правильного ответа не существует. По мнению эмпатов, лучше пускать кота в квартиру, еще не обустроенную мебелью.

Стоит очень внимательно следить, где кот ляжет спать в новом жилище. Там лучше и обустроили кровать для сна владельцев дома. Поговаривают, что котики выбирают для сна самое безопасное место в доме. Там ваш сон будет спокойным и безопасным.

Что означает примета "кошка в новую квартиру"?

Новый дом - это надежда на новую беззаботную жизнь. Однако с хозяевами в новый дом приходят их предыдущие проблемы и невзгоды. Для того, чтобы войти в новую квартиру только с позитивом, первым жильцом должен стать кот. Говорят, что кошки способны очищать пространство для своих хозяев.

Если же кот в новом доме ведет себя тревожно, необходимо очистить его энергетически. Для этого используют различные духовные практики, а религиозные люди зовут священников.

Как вести себя при переезде, если нет кота - как выйти из ситуации?

Наши предки верили, что кот способен принести в дом благополучие и покой. Однако не все люди любят этих животных. Итак, что делать, если при переезде нет кошки? Все просто. Его может заменить собака. Эти четвероногие также найдут самое безопасное место в доме и наполнят его хорошей атмосферой.

Кроме того, оберегом дома может стать неживая вещь - например подкова, или икона. Главное верить, что эта вещь принесет вашему дому добро. Впрочем, оберегом для дома станет только та вещь, которую вы купили сами с добрыми намерениями, или получили в подарок от доброжелательных родных людей.

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