Шептицкий призвал украинцев быть максимально осторожными, предупредив об особой опасности для детей.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий назвал самые опасные регионы, где угроза новых "прилетов" российских ракет и снарядов до конца текущей недели (5 февраля) будет повышенной.

Согласно раскладу карт Таро на каждый день недели, период с 3 до 5 февраля обещает быть достаточно спокойным и пройти под знаком помощи Украине от западных партнеров.

Вместе с тем таролог предупредил, что на выходных не исключены новые атаки России.

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"Затишье, к чему-то гады готовятся", - заявил Шептицкий, делая расклад карт Таро по регионам и горячим точкам в Украине до конца недели.

Среди регионов, где угрозы "прилетов" и атак РФ повышенные таролог назвал Черновцы и область, Тернополь и область, Львов и область, Житомир и область, Винница и область, Киев и область, Полтава и область, Днепр и область. Также опасными остаются Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье.

Что касается ситуации в Донецкой и Луганской областях, то, по прогнозу Шептицкого, до 5 февраля там вряд ли будут наблюдаться какие-то серьезные изменения.

Также экстрасенс призвал украинцев быть максимально осторожными, предупредив об особой опасности для детей и мирного населения в указанный период.

Напомним, ранее Роман Шептицкий насторожил прогнозом событий в Украине в феврале 2023 года.

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