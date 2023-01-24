Шептицкий заявил, что в целом Украину ждет сложный период, и призвал украинцев быть максимально осторожными и внимательными.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий назвал самые опасные дни текущей недели (до 29 января).

Делая прогноз по раскладу карт Таро, он указал на повышенные угрозы, в том числе для мирного населения в среду (25 января), пятницу (27 января) и субботу (28 января).

Шептицкий заявил, что в целом Украину ждет сложная неделя, и призвал украинцев быть максимально осторожными и внимательными.

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Массированный удар РФ таролог не исключил в среду, 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского, выпали достаточно острые карты.

Четверг Шептицкий назвал знаковым днем для Украины.

"Пятница может быть напряженная. Могут начудить что-то и спихнуть вину на Украину", - отметил экстрасенс.

А в субботу, по его словам, враг захочет собрать "урожай".

Ранее астролог и таролог Рубина Цыбульская назвала самые опасные города и регионы Украины до конца января 2023 года. По ее прогнозу, Украину ждет опасный и сложный период с серьезными угрозами для мирного населения.

Также Цыбульская предупредила о серьезной угрозе для Киева в этот период. По ее прогнозу, напряжение будет нарастать, будут новые "прилеты", но и защита сработает: много что будет отбито.

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