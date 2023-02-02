Конец февраля может быть особенно тяжелым и сложным для Украины, отметил Роман Шептицкий.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий насторожил прогнозом событий в Украине в феврале 2023 года.

"Чем ближе к весне, тем больше события будут обостряться как раз со стороны России. Возможные попытки наступательных действий (в конце февраля). На каких это может быть территориях? На линии фронта, где уже идут бои - Донецкая и Луганская области. Также они могут пытаться идти в наступление на южных областях. Не исключены попытки захода в направлении Сумской и Харьковской областей. Не факт, что у них будет достаточно ресурсов. И где-то на определенном месте остается все-таки угроза со стороны Беларуси. Пока что там только картинка", - спрогнозировал он, делая расклад карт Таро.

По словам таролога, конец февраля может быть особенно тяжелым и сложным для Украины, кремлевский диктатор Владимир Путин, скорее всего, захочет напакостить к годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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"Февраль и март будут достаточно сложными. Враг возможно захочет повторить попытку масштабного вторжения именно в этот период", - отметил Шептицкий.

Напомним, ранее астролог и таролог Ирина Звягина также сделала настораживающий прогноз на февраль 2023 года. Также она отметила, что война в Украине не закончится быстро.

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