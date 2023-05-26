До начала лета осталось всего несколько дней, поэтому вопрос фигуры и внешнего вида многих волнует. Таролог рассказала, представителям каких знаков Зодиака уже в скором времени удастся добиться фигуры мечты. Подробнее читайте в нашем материале.
Близнецы
Близнецам выпала Пятерка Пентаклей. Эта карта обычно связана с материальными аспектами жизни, включая здоровье и физическое состояние. Она отражает дисциплину, самоконтроль и трудности, которые возникают при похудении.
Таролог уточняет, что Близнецы смогут добиться своей идеальной фигуры при помощи жесткого самоконтроля и преодоления трудностей. Несмотря на сложный путь, результат обязательно осчастливит.
Дева
Двойка Кубков выпала Девам в вопросе здоровья, самочувствия и похудения. Данная карта связана с энергией, движением и страстью. В контексте похудения она указывает на необходимость активности, физических упражнений и стимуляции обмена веществ.
Вероятно, в ближайшем времени представительницы этого знака Зодиака меняют образ жизни. Например, у них была сидячая работа, а начнется период активных поездок, пешей ходьбы, регулярных тренировок. Это будет способствовать тому, что Девы приобретут идеальные формы.
Однако таролог говорит, что не стоит делать себе поблажки и слишком уж себя жалеть в вопросе физических нагрузок. Умеренные упражнения еще никому не наносили вред.
Напомним, эти знаки Зодиака очень сильно рискуют и могут потерять все.