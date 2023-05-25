Представителей данных знаков Зодиака ждут напряженные ситуации уже в течение ближайшей недели. Принять ошибочное решение нельзя.

Таролог составила прогноз на конец мая для всех знаков Зодиака и ответила, кого ждут рискованные ситуации. Так, в зоне опасности Львы и Весы. Что их ждет - читайте в материале.

Лев

Львы рискуют потерять авторитет в глазах своего партнера, друзей, коллег, начальство. Это может произойти как закономерность. Например, если они давно обманывали свою вторую половинку, то сейчас это может раскрыться, после чего будет утеряно доверие. Таролог говорит, что это подтверждает карта Башня в раскладе для Львов на конец мая-начало июня.

Данная карта также ассоциируется с разрушением, кризисом или сменой, которая может быть неожиданной и необходимой. В контексте риска она может указывать на потенциальные неприятности или нарушения, которые могут возникнуть вследствие принятия определенных решений.

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Весы

Весам в расклада выпала очень неприятная карта - Виселица. Эта карта символизирует состояние патовой ситуации, затруднений или ожидания. В контексте риска эта карта может указывать на неопределенность и неспособность принять решение, что может привести к потере возможностей или негативным последствиям.

Таролог объясняет, что в течение ближайшей недели обстоятельства могут сложиться так, что у Весов не будет другого варианта - нужно будет поставить все на кон. Чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, таролог советует не принимать поспешных решений.

Напомним, конец мая осчастливит только три знака Зодиака.

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