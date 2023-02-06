Они смогут ощутить это прекрасное чувство.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые весной этого года смогут влюбиться. Речь идет о Близнецах, Раках и Девах. Профессионалы советуют уже начинать настраивать себя морально на серьезные перемены в личной жизни - они обязательно найдут "своего" человека.

Близнецы

Долгое время Близнецам не удавалось наладить свою личную жизнь из-за комплексов и синдрома самозванца. В результате длительной и продуктивной работы над собой, а также борьбы со своими внутренними "тараканами" им все же удастся оставить позади проблемы и пойти вперед, начав жизнь с чистого листа.

Судьба подарит Близнецам надежного партнера по жизни, который сначала станет близким другом, а потом - второй половинкой.

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Рак

Раки, которые долгое время страдали от одиночества, встретят человека, который покажется им забавным и смешным. Именно в это они и смогут влюбиться.

Несмотря на то, что в жизни Раков будут трудности и бытовые проблемы, они все же смогут расслабиться и позволят себе любить.

Дева

Девы весной 2023 года будут вдохновлены! Положительные эмоции и хорошее настроение будут притягивать в их жизнь светлых и хороших людей. Один из таких и окажется их второй половинкой.

Звезды советуют не закрываться от людей, и не пытаться избегать человека, который проявляет к ним знаки внимания.

Напомним, весна 2023 "озолотит" три знака Зодиака.

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