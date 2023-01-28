Они будто нашли способ остановить время.

Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, чьи представители остановили время - они могут десятилетиями выглядеть молодо и эффектно. Речь идет о Раках, Весах и Рыбах.

Рак

Раки - обладатели стройной и подтянутой фигуры. Как в молодом возрасте, так и в более зрелом они впечатляют окружающих своей утонченностью, грацией, харизмой. Эти черты не пропадают даже с годами, ведь морщины на их лице появляются нехотя и очень поздно.

Многие друзья Раков не могут поверить своим глазам, когда видят их спустя много лет, ведь внешность практически не меняется. В чем же секрет? Сами представители данного знака Зодиака говорят, что поддерживать классную форму им помогает правильное питание и активный образ жизни.

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Весы

Весы - еще один знак Зодиака, представители которого с годами становятся только краше. Они поражают своей жизнерадостностью. Возможно, именно в их постоянной улыбчивости и кроется причина молодого внешнего вида.

Также Весы любят одеваться стильно и молодежно, что влияет на их образ и умение подать себя. Впрочем, свои секреты они не раскрывают.

Рыбы

Рыбы - это те люди, при встрече с которыми от удивления может отвиснуть челюсть. Как им удается сохранять молодой внешний вид в 50, 60 или 70 лет? Звезды говорят, что причина кроется в том, что они не сидят на месте, всегда активны, занимаются спортом, много ходят пешком, а также заботятся о своем рационе.

Также многие Рыбы занимаются плаванием, что позволяет их коже долгие годы сохранять упругость и эластичность.

Напомним, только три дня в феврале принесут невероятную удачу.

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