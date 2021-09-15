В списке счастливчиков оказались 5 знаков Зодиака.

Звезды всячески помогают пяти знакам Зодиака. Им везет буквально на каждом шагу. За что бы они не взялись, им все удается с легкостью.

Овен

Овны оказались на первом месте, так как фортуна никогда от них не отворачивается. Будь то выигрыш в лотереи, решение серьезной проблемы или любовные истории. Все, с чем соприкасаются Овны имеет успех. И немаловажно то, что на их пути часто встречаются добрые и отзывчивые люди.

Скорпион

Эти люди умеют появляться в нужное время в нужном месте. Благодаря такому навыку, в их жизни присутствует только белая полоса. Даже если что-то идет не по плану, они быстро находят решение проблемы и уверенно двигаются вперед. А еще они живут по правилу "кто не рискует - тот не пьет шампанское".

Рыбы

Рыбы получают свое место под солнцем, чего бы им это не стоило. Даже если им не везет, то они сделают все возможное, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. Также рядом с этими мечтательными людьми всегда находится их ангел-хранитель.

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Лев

Львам с легкостью удается добиваться успеха в карьере. Они часто рискуют и не зря, ведь чаще всего их идеи гениальные. Еще и везет на хороших людей, которые только помогают им в воплощении их самых заветных мечт.

Телец

Удача всегда находится на стороне Тельцов. Порой они не замечают подарки судьбы, поэтому астрологи рекомендуют им быть повнимательнее. Тельцам часто попадаются выгодные предложения. Правильно ими воспользовавшись, этот знак может здорово обогатиться.

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Автор: Диана Могилевич