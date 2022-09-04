В этот список попали Тельцы, Козероги и Рыбы.

Астрологи назвали самые таинственные знаки Зодиака, которые очень не любят говорить о своей жизни. Им есть, что скрывать от общественности.

Телец

В целом Тельцы могут рассказать о своей жизни и о прошлом, если это не касается их партнеров. Встречая нового человека, потенциального возлюбленного, они не станут рассказывать ему о своих достижениях. Это тот случай, когда "кто у нас не первый, тот у нас второй". Они предпочитают держать это в секрете, полагая, что чем меньше их партнер знает, тем крепче он спит.

Козерог

Нельзя сказать, что жизнь Козерогов слишком легкая, как может показаться на первый взгляд. Часто они сами создают себе проблемы, при чем на ровном месте. Они периодически впадают в депрессию, думая, что их жизнь закончена. Встречая новых людей на своем пути они всячески будут их отталкивать своим меланхолическим настроем. Даже если они вступят с кем-то в отношения, то вряд ли у вас что-то получится, так как Козероги не любят разговаривать. Особенно, если это касается их прошлых травм.

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Рыбы

Часто Рыбы из-за своей доверчивости попадают в неприятные ситуации. И, конечно, им не охота рассказывать об этом людям. Только постепенно узнавая их вы поймете, что в тихом омуте черти водятся. Некоторые подробности из их жизни могут вас серьезно шокировать. Не со всем вы сможете смириться, но помните, что настоящая любовь способна все преодолеть.

Напомним, двум знакам Зодиака грозят масштабные скандалы в сентябре.

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