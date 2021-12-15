2022 год будет сложным для Владимира Зеленского.

Украинский астролог Влад Росс считает, что в 2022 году президента Владимира Зеленского ждут испытания. Его могут досрочно лишить президентства, а также на него могут совершить покушение.

Об этом сообщает Главред.

По словам астролога, в марте 2022 года на жизнь Зеленского может быть покушение. Этот период будет для него опасным.

"Когда Сатурн войдет в дом карьеры и смерти, возникнет опасность для жизни Зеленского – на него может быть совершено покушение в марте. Но он выживет", – отметил Росс.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 13-19 декабря: кому грозят неприятностиТакже астролог предрек президенту свержение с поста президента и восстание майдана. А организует это президент РФ Владимир Путин.

"Путин попытается свергнуть Зеленского с поста, и делать он это будет через майдан. До Нового года майдан раскочегарить не удастся, потому что все будут заняты праздниками, но после праздников начнутся возмущения, тарифные бунты, проблемы с газом и электроэнергией. На фоне всего этого Зеленскому будет крайне сложно удержаться у власти, и в феврале-марте его может снести майдан", – добавил Влад Росс.

Напомним, ранее Влад Росс спрогнозировал, будет ли принудительная вакцинация в 2022 году.

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Автор: Диана Могилевич