По словам астролога, в ближайшее время всех будут прививать, в том числе и детей.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, будут ли в 2022 году принудительно прививать украинцев от коронавируса.

"Так как 29 декабря Юпитер войдет в знак Рыбы и будет находиться там до 11 мая, то весь этот период будет связан с медициной и фармацевтикой. Компании, создающие вакцину от коронавируса будут настаивать на вакцинации. Это большой фармацевтический бизнес, на котором делаются миллиарды", - сказал Росс.

Читайте такжеГод Тигра 2022: что поставить на новогодний стол, чтобы задобрить хозяина годаТакже он добавил, что люди являются подопытными кроликами для этих компаний, на них ставят эксперименты.

"Я думаю, что летом все это закончится. Поэтому кто продержится до лета, уже не будет привит никогда. А пока в Европе будут прививать всех, в том числе и детей", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что ждет Владимира Зеленского в 2022 году.

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Автор: Диана Могилевич