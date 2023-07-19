Им очень повезет уже в самое ближайшее время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым улыбнется удача уже в ближайшее время. Звезды будут способствовать тому, чтобы они почуствовали себя счастливыми людьми.

Скорпион

Скорпионы могут осуществить свою мечту, связанную с материальными благами. То есть вы можете приобрести недвижимость или автомобиль. Однако астрологи предостерегают вас от взятия ипотеки. Лучше внесите всю сумму сразу, не жалейте денег. И тогда совсем скоро вы будете наслаждаться жизнью в новой комфортной квартире.

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Кроме того, не думайте, что после покупки чего-то воистину дорогого вы останетесь на мели. Звезды предвещают вам финансовое благополучие, поэтому вы можете ни о чем не переживать.

Рыбы

Мечтательные и романтичные Рыбки наконец-то могут связать себя узами брака. Астрологи говорят, что конец июля - самое благоприятное время для того, чтобы вы почувствовали себя счастливыми людьми. Вы окунетесь в настоящую сказку, которая навсегда вам запомнится.

Также вы можете рассчитывать на поддержку близких людей. Они подставят вам свое плечо и помогут советом. В целом июль будет для вас крайне удачным.

Напомним, ретроградная Венера с 22 июля испортит жизнь трем знакам Зодиака.

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