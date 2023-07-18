Эти знаки столкнутся с серьезными проблемами.

Астрологи назвали три знака Зодиака, на которых негативным образом повлияет ретроградная Венера. Период с 22 июля по 3 сентября будет для них очень проблемным.

Скорпион

Вы рискуете потерять то, над чем очень долго работали. Речь идет о карьере. В этот период у вас все будет валиться из рук, вы не сможете решить ни одну задачу, мысли будут заняты совсем другим. В результате у вас может состояться серьезный разговор с начальством, в ходе которого вам придется выслушать все негодование. Есть риск, что ситуация может обернуться для вас увольнением. Поэтому лучше вам сразу подготовить "подушку безопасности".

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Телец

У Тельцов вскоре начнется истерический период, когда они будут не в силах сдерживать свои негативные эмоции. Окружающие будут очень страдать из-за этого, потому что в своей "плохой" жизни вы будете обвинять именно их. Однако вам стоит понять, что вы сами кузнец своего счастья, и никто ничего не будет за вас делать. А пока конфликтов не избежать. Есть вероятность, что от вас все отвернутся.

Дева

В ближайшее время Девы покажут свое истинное лицо, что обернется для них настоящей трагедией. Люди могут разочароваться в вас и прекратить с вами любое общение. Более того, вы попадете в эпицентр скандала, где весь негатив будет направлен именно на вас. Совет от астрологов: измените свое поведение, чтобы люди начали к вам тянуться. Избавьтесь от привычки сплетничать, осуждать и критиковать.

Напомним, мольфар назвал точный месяц мести за подрыв Крымского моста.

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