Макс Гордеев рассказал, что будет с Россией после войны.

Известный экстрасенс, победитель шоу "Битва экстрасенсов" Макс Гордеев в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, какой может быть расплата России за полномасштабную убийственную войну в Украине.

Так, эксперт рассказал, что ему часто снятся вещие сны. Например, еще до начала вторжения он предсказал войну. Поэтому ко сну, где бомбили Россию, он отнесся тоже серьезно.

"Через сны я вижу большое количество энергии, и многое сбывается. Еще до войны мне снилось вторжение России... Расскажу еще об одном сне. На днях мне снилось, что на Россию летят сотни ракеты. Я видел, как множество ракет прилетело по разным городам РФ, в том числе и по Москве", - сказал Гордеев.

На вопрос, можем ли мы предположить, что Россию тоже будут бомбить, он ответил, что это будет более метаморфично.

"Мне кажется, что это будет более метаморфично. Будет сильный шквал фидбеков, из-за того, что Путин наделал с Украиной. Начнет все "пробиваться". Украина уже выигрывает в войне. Но украинцам надо быть спокойнее", - добавил Гордеев.

Напомним, ранее экстрасенс ответил, когда Украина вернет оккупированные города.

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