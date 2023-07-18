В среду Близнецам стоит задуматься о смене обстановки.

В среду, 19 июля, Весы услышат очень хорошие новости. Они будут радоваться и наслаждаться жизнь. А Овнам стоит готовиться к плохому, их ждет грустная и даже неприятная правда. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам лучше не ждать чего-то хорошего. Если вы будете готовы к плохому, удар окажется не настолько болезненным. Вам придется услышать грустную правду, возьмите время на осмысление всего, что случится.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам не делать поспешных выводов. Вас попытаются обмануть, потому будьте осторожны. Делите все на два и не бойтесь ставить под сомнение чьи-то слова.

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Близнецы

В среду Близнецам стоит задуматься о смене обстановки. Вы можете отправиться на отдых или попросту навестить друзей в другом городе. Спонтанная поездка поможет вам отвлечься от плохих мыслей.

Рак

19 июля Ракам придется проявить мудрость. У вас будут просить советы, не отказывайте в помощи. Однако помните, что люди могут отнестись к вашим словам слишком эмоционально.

Лев

Львов ждут хорошие новости. Вы узнаете, что вскоре сможете кардинально изменить свою жизнь. Не обойдется и без приятных "бонусов" в виде щедрых подарков и добрых слов.

Дева

В этот день Девы могут смело идти вперед. Перед вами откроются все двери, а если появится какой-то "камень", из-за которого вы можете оступиться - дайте ему пинка. Верьте в себя, все будет хорошо.

Весы

Весы приятно удивятся, они получат отличную возможность, чтобы заполучить внимание человека, который им нравится. Не стесняйтесь делать комплименты и показывать свою симпатию. Вам ответят взаимностью.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам не самый лучший день в их жизни. Неприятности будут выбивать вас из колеи, не пытайтесь им противостоять. Примите поражение, вскоре все наладится, но сейчас вы ничего не сможете изменить.

Стрелец

Стрельцам можно не думать о последствиях, у вас появится шанс рискнуть и получить то, о чем вы так мечтали. Отбросьте сомнения и не зацикливайтесь на ошибках прошлого. Впереди вас ждут приключения.

Козерог

19 июля Козерогам придется взвалить на себя непосильную ношу. Это может быть чужая проблема или же ответственность за чью-то жизнь. Вам нужно со всем справиться, не сдавайтесь.

Водолей

У Водолеев загорятся от счастья глаза. Вы получите все, чего хотите. Наслаждайтесь и не подавляйте свое желание визжать от восторга. Дайте волю эмоциям!

Рыбы

Рыбам стоит расставить приоритеты. Не жертвуйте собой ради чьих-то желаний. Не сомневайтесь в том, что поступаете правильно, выбирая себя.

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