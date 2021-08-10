Последний месяц лета считается наиболее загруженным для фермеров.

Именно в это время происходит подготовка земли к осени. Предстоящие холода требуют отдельных навыков и действий. Кроме того, именно в этот период созревают бахчевые культуры, картофель и последние летние фрукты. Покос травы, сбор урожая и лекарственных трав - всё это обязательно нужно сделать в августе.

Подходящие дни для разных видов работ определяют по лунному календарю. Не все фазы Луны считаются одинаково плодовитыми и подходящими для посадок и полива. Некоторые культуры лучше растут в определенные дни. Напомним, что ранее УНИАН представлял лунный календарь стрижек на август.

Лунный посевной календарь на август

1 августа – благоприятный день для посадки любых культур и многолетних цветов, внесения удобрений и компоста. Можно прищипывать и обрезать растения.

2-4 августа – сбор урожая картофеля и винограда, прореживание всходов, перекопка и рыхление почвы. Можно сажать вьющиеся цветы. Борьба с вредителями и болезнями. Не рекомендуется пикировать и пересаживать саженцы.

5-6 августа – посадка рассады огурцов в теплицу. Посев редиса, дайкона, редьки, салата, шпината, укропа. Можно вносить удобрения, высаживать однолетние цветы и землянику. Не рекомендуется опрыскивать ядохимикатами.

7-9 августа – дни новолуния. Растения очень уязвимы. Можно удалять больные ветки и полоть сорняки.

10-12 августа – перекопка почвы, опрыскивание растений от вредителей и болезней. Пикировка и пересадка растений, прищипывание деревьев. Посев укропа и огурца.

13 августа – высадка осенней рассады огурцов, петрушки, гороха, сбор урожая. Можно заготавливать сено и лекарственные растения. Посадка молодых деревьев, обрезка малины.

14-15августа – хорошие дни для посадки однолетних, многолетних цветов и роз. Посадка овощей в теплицу. Посадка клубники. Не рекомендуется выкапывать картофель и обрезать деревья.

16-17 августа – выкапывание картофеля, сбор урожая на хранения. Хороший день для сбора фруктов и ягод, приготовления консервации и варенья. Борьба с болезнями и внесение удобрений. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.

18-20 августа – не очень плодородные дни. Проводится посадка клубники, крыжовника, смородины, плодовых деревьев с закрытой корневой системой. Сбор урожая, прополка, посадка многолетних цветов, борьба с вредителями.

21-23 августа – дни полнолуния. Не проводятся работы с растениями. Можно полоть сорняки и удалять больные ветки.

24-26 августа – выкапывание картофеля, сбор урожая и семян, подготовка сена. Можно сажать любые цветы. Обрезание растений, удаление сорняков. Поливы и подкормки очень умеренные. Не рекомендуется обработка химическими препаратам, посевы и пересадки.

27-29 августа – посев редиса и редьки, зимней зелени. Сбор урожая. Посадка земляники и плодовых деревьев. Борьба с вредителями и прополка сорняков. Можно обрабатывать растения химикатами. Заготавливают сухофрукты, вино. Не рекомендуется рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения.

30-31 августа – уборка картофеля и других корнеплодов на хранение. Умеренные поливы. Перекопка грядок. Обрезка усов земляники и прищипка однолетних побегов. Сбор урожая плодовых деревьев и ореха.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова