Лунный календарь стрижек на декабрь поможет определиться с лучшей датой для посещения парикмахера.

Влияние Луны на нашу судьбу и здоровье хорошо известно. Наши волосы также подвержены этому влиянию. В разные фазы лунного цикла меняется толщина, блеск и общее состояние волос. Не все даты подходят для посещения парикмахерской, поэтому важно выбрать удачный день заранее.

Лунный календарь стрижек подскажет самые благоприятные дни для стрижки, укладки и окрашивания волос, а также предупредит об опасных днях.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в декабре 2021

Новолуние: 4 декабря

Растущая Луна: 5-18 декабря

Полнолуние: 19 декабря

Убывающая Луна: 2-3, 20-31 декабря

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021

Благоприятные для стрижки дни для стрижки: 1, 2, 8, 9, 11, 14, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 декабря.

Хорошие дни для окрашивания: 8, 14, 15, 16, 25, 30 и 31 декабря.

Подходящие дни для выпрямления или завивки: 5, 6, 11, 15, 18, 20, 27, 30, 31 декабря.

Нейтральные дни для посещения парикмахера: 3, 5, 10, 13, 15, 18, 27 декабря.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос: 4, 12, 21, 22, 23, 29 декабря.

Автор: Екатерина Пулатова