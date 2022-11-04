События этого периода могут иметь более важные и длительные последствия, чем это видится сейчас, отметила Ирина Зимовец.

Лунное затмение 8 ноября – самое жёсткое и напряжённое затмение 2022 года. Все процессы, смыслы, позиции сторон, положение вещей станут видимыми и понятными.

О ключевом астрособытии ноября рассказала астролог Ирина Зимовец, рекомендуя обратить внимание на обстоятельства, связанные с этим затмением.

"События этого периода могут иметь более важные и длительные последствия, чем это видится сейчас. Поэтому на обстоятельства, связанные с эти затмением, нужно обратить внимание. Важно не допускать шагов, о которых придётся пожалеть, и не действовать сгоряча. По аспектам – это самое жёсткое и напряжённое затмение года. Все процессы, смыслы, позиции сторон, положение вещей станут видимыми и понятными. То, что прежде вызывало разночтения, было неопределенным, проявится таким как оно есть и, порою, с довольно неожиданной стороны", – отметила астролог.

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Зимовец советует не закрывать глаза на нелицеприятные факты: "Это поможет понимать ситуацию и адекватно на неё реагировать".

"Тот факт, что в затмение вовлечено большинство планет (6 из 10), может дать события или кризис, влияющий на разные сферы жизни, на различные социальные процессы. Ситуации, вопросы, проблемы достигнут кульминации, после которой обстоятельства изменяться в ту или иную сторону. Происходящее в это время, будет иметь важные последствия на будущее", – добавила астролог.

Ранее астролог Валентина Виттрок шокировала предсказанием на ноябрь.

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